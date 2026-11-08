كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأطفال وهم يلقون أكياس مياه على السيارات المارة بأحد الطرق في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأطفال الظاهرين في الفيديو وضبطهم، وتبين أنهم 7 أطفال يقيمون بدائرة قسم شرطة العبور.

وبمواجهة الأطفال، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن تصرفهم جاء على سبيل اللهو والمزاح، دون إدراك للعواقب التي قد تترتب على إلقاء المياه على السيارات أثناء سيرها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.