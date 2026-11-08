حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات

يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قيادة الفراعنة وسط ترقب جماهيري كبير لما يقدمه المنتخب خلال المرحلة الحالية، في ظل طموحات استعادة مكانة الكرة المصرية على الساحة القارية والدولية، والمنافسة بقوة على البطولات المقبلة.

وشهدت فترة تولي حسام حسن المسئولية الفنية للمنتخب العديد من المواجهات القوية أمام منتخبات إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية، تنوعت نتائجها بين الانتصارات والتعادلات والهزائم، كما خاض الفراعنة اختبارات ودية ورسمية ساهمت في تقييم مستوى الفريق ومدى تطوره تحت قيادة العميد.

نتائج منتخب مصر مع حسام حسن في 2026

خاض منتخب مصر خلال عام 2026 مجموعة من المواجهات القوية، أبرزها أمام منتخبات الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وإسبانيا، إلى جانب عدد من المنتخبات الإفريقية.

وحقق الفراعنة انتصارات لافتة، أبرزها الفوز على السعودية برباعية نظيفة، وأستراليا بنتيجة 5-3، ونيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، وبنين بثلاثية مقابل هدف.

كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على روسيا بهدف دون رد، وجنوب السودان بخماسية نظيفة، بينما تعادل مع إسبانيا دون أهداف، وإيران بهدف لكل فريق، وبلجيكا بالنتيجة نفسها، وأنجولا دون أهداف.

في المقابل، تعرض منتخب مصر لعدد من الهزائم أمام منتخبات قوية، أبرزها الأرجنتين بنتيجة 3-2، والبرازيل بهدفين مقابل هدف، ونيجيريا بنتيجة 4-2، والسنغال بهدف دون رد، وجنوب إفريقيا بهدف نظيف.

مشوار الفراعنة في 2025.. انتصارات وتعادلات

شهد عام 2025 استمرار خوض منتخب مصر لمواجهات التصفيات والاستعدادات المختلفة، ونجح الفراعنة في تحقيق انتصارات مهمة، أبرزها الفوز على زيمبابوي ونيجيريا بنتيجة 2-1، وجنوب إفريقيا بهدف دون رد، وبنين بثلاثية مقابل هدف، وكوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز المنتخب على إثيوبيا بهدفين دون رد، وجيبوتي بثلاثية نظيفة، وغينيا بيساو بهدف دون مقابل، وسيراليون بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر، تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو وأنجولا دون أهداف، ومع الرأس الأخضر بهدف لكل فريق، بينما تلقى خسارة أمام أوزبكستان بهدفين دون رد.

نتائج منتخب مصر في 2024 تحت قيادة العميد

بدأت بصمة حسام حسن مع المنتخب تظهر خلال عام 2024، بعدما حقق الفراعنة مجموعة من النتائج الإيجابية في التصفيات الإفريقية.

وتمكن المنتخب من الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، وبوتسوانا برباعية دون رد، وموريتانيا بهدفين دون مقابل، ثم بهدف نظيف في مواجهة الإياب، قبل الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ونيوزيلندا بهدف دون رد.

كما تعادل المنتخب مع غينيا بيساو والرأس الأخضر وبوتسوانا، بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

حصيلة مباريات حسام حسن مع منتخب مصر

وتكشف النتائج عن خوض منتخب مصر سلسلة من الاختبارات المتنوعة تحت قيادة حسام حسن، أمام مدارس كروية مختلفة، بداية من المنافسات الإفريقية وصولًا إلى المواجهات الدولية الكبرى.

وتبقى المرحلة المقبلة مهمة للجهاز الفني من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت في بعض المباريات، وتحقيق المزيد من الاستقرار الفني، خاصة مع تطلعات الجماهير المصرية لرؤية منتخب قادر على المنافسة على الألقاب والعودة إلى منصات التتويج

نتائج منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن:

مصر - 2 : 3 - الأرجنتين - 07/07/2026

مصر - 5 : 3 - أستراليا - 03/07/2026

مصر - 1 : 1 - إيران - 27/06/2026

مصر - 3 : 1 - نيوزيلندا - 22/06/2026

مصر - 1 : 1 - بلجيكا - 15/06/2026

مصر - 1 : 2 - البرازيل - 07/06/2026

مصر - 1 : 0 - روسيا - 28/05/2026

مصر - 0 : 0 - إسبانيا - 31/03/2026

مصر - 4 : 0 - السعودية - 27/03/2026

مصر - 2 : 4 - نيجيريا - 17/01/2026

مصر - 0 : 1 - السنغال - 14/01/2026

مصر - 3 : 2 - كوت ديفوار - 10/01/2026

مصر - 3 : 1 - بنين - 05/01/2026

مصر - 0 : 0 - أنغولا - 29/12/2025

مصر - 1 : 0 - جنوب أفريقيا - 26/12/2025

مصر - 2 : 1 - زيمبابوي - 22/12/2025

مصر - 2 : 1 - نيجيريا - 16/12/2025

مصر - 1 : 1 - الرأس الأخضر - 18/11/2025

مصر - 0 : 2 - أوزبكستان - 14/11/2025

مصر - 1 : 0 - غينيا بيساو - 12/10/2025

مصر - 3 : 0 - جيبوتي - 08/10/2025

مصر - 0 : 0 - بوركينا فاسو - 09/09/2025

مصر - 2 : 0 - إثيوبيا - 05/09/2025

مصر - 1 : 0 - سيراليون - 25/03/2025

مصر - 2 : 0 - إثيوبيا - 21/03/2025

مصر - 1 : 1 - بوتسوانا - 19/11/2024

مصر - 1 : 1 - الرأس الأخضر - 15/11/2024

مصر - 1 : 0 - موريتانيا - 15/10/2024

مصر - 2 : 0 - موريتانيا - 11/10/2024

مصر - 4 : 0 - بوتسوانا - 10/09/2024

مصر - 3 : 0 - الرأس الأخضر - 06/09/2024

مصر - 1 : 1 - غينيا بيساو - 10/06/2024

مصر - 2 : 1 - بوركينا فاسو - 06/06/2024

مصر - 2 : 4 - كرواتيا - 26/03/2024

مصر - 1 : 0 - نيوزيلندا - 22/03/2024

مصر 0-0 أنجولا - 25/9/2026

مصر 5-0 جنوب السودان - 29/9/2026

مصر 0-1 جنوب أفريقيا - 4/10/2026