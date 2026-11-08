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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قيادة الفراعنة وسط ترقب جماهيري كبير لما يقدمه المنتخب خلال المرحلة الحالية، في ظل طموحات استعادة مكانة الكرة المصرية على الساحة القارية والدولية، والمنافسة بقوة على البطولات المقبلة.

وشهدت فترة تولي حسام حسن المسئولية الفنية للمنتخب العديد من المواجهات القوية أمام منتخبات إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية، تنوعت نتائجها بين الانتصارات والتعادلات والهزائم، كما خاض الفراعنة اختبارات ودية ورسمية ساهمت في تقييم مستوى الفريق ومدى تطوره تحت قيادة العميد.

نتائج منتخب مصر مع حسام حسن في 2026

خاض منتخب مصر خلال عام 2026 مجموعة من المواجهات القوية، أبرزها أمام منتخبات الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وإسبانيا، إلى جانب عدد من المنتخبات الإفريقية.

وحقق الفراعنة انتصارات لافتة، أبرزها الفوز على السعودية برباعية نظيفة، وأستراليا بنتيجة 5-3، ونيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، وبنين بثلاثية مقابل هدف.

كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على روسيا بهدف دون رد، وجنوب السودان بخماسية نظيفة، بينما تعادل مع إسبانيا دون أهداف، وإيران بهدف لكل فريق، وبلجيكا بالنتيجة نفسها، وأنجولا دون أهداف.

في المقابل، تعرض منتخب مصر لعدد من الهزائم أمام منتخبات قوية، أبرزها الأرجنتين بنتيجة 3-2، والبرازيل بهدفين مقابل هدف، ونيجيريا بنتيجة 4-2، والسنغال بهدف دون رد، وجنوب إفريقيا بهدف نظيف.

مشوار الفراعنة في 2025.. انتصارات وتعادلات

شهد عام 2025 استمرار خوض منتخب مصر لمواجهات التصفيات والاستعدادات المختلفة، ونجح الفراعنة في تحقيق انتصارات مهمة، أبرزها الفوز على زيمبابوي ونيجيريا بنتيجة 2-1، وجنوب إفريقيا بهدف دون رد، وبنين بثلاثية مقابل هدف، وكوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز المنتخب على إثيوبيا بهدفين دون رد، وجيبوتي بثلاثية نظيفة، وغينيا بيساو بهدف دون مقابل، وسيراليون بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر، تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو وأنجولا دون أهداف، ومع الرأس الأخضر بهدف لكل فريق، بينما تلقى خسارة أمام أوزبكستان بهدفين دون رد.

نتائج منتخب مصر في 2024 تحت قيادة العميد

بدأت بصمة حسام حسن مع المنتخب تظهر خلال عام 2024، بعدما حقق الفراعنة مجموعة من النتائج الإيجابية في التصفيات الإفريقية.

وتمكن المنتخب من الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، وبوتسوانا برباعية دون رد، وموريتانيا بهدفين دون مقابل، ثم بهدف نظيف في مواجهة الإياب، قبل الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ونيوزيلندا بهدف دون رد.

كما تعادل المنتخب مع غينيا بيساو والرأس الأخضر وبوتسوانا، بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

حصيلة مباريات حسام حسن مع منتخب مصر

وتكشف النتائج عن خوض منتخب مصر سلسلة من الاختبارات المتنوعة تحت قيادة حسام حسن، أمام مدارس كروية مختلفة، بداية من المنافسات الإفريقية وصولًا إلى المواجهات الدولية الكبرى.

وتبقى المرحلة المقبلة مهمة للجهاز الفني من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت في بعض المباريات، وتحقيق المزيد من الاستقرار الفني، خاصة مع تطلعات الجماهير المصرية لرؤية منتخب قادر على المنافسة على الألقاب والعودة إلى منصات التتويج

نتائج منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن: 

مصر - 2 : 3 - الأرجنتين - 07/07/2026
مصر - 5 : 3 - أستراليا - 03/07/2026
مصر - 1 : 1 - إيران - 27/06/2026
مصر - 3 : 1 - نيوزيلندا - 22/06/2026
مصر - 1 : 1 - بلجيكا - 15/06/2026
مصر - 1 : 2 - البرازيل - 07/06/2026
مصر - 1 : 0 - روسيا - 28/05/2026
مصر - 0 : 0 - إسبانيا - 31/03/2026
مصر - 4 : 0 - السعودية - 27/03/2026
مصر - 2 : 4 - نيجيريا - 17/01/2026
مصر - 0 : 1 - السنغال - 14/01/2026
مصر - 3 : 2 - كوت ديفوار - 10/01/2026
مصر - 3 : 1 - بنين - 05/01/2026
مصر - 0 : 0 - أنغولا - 29/12/2025
مصر - 1 : 0 - جنوب أفريقيا - 26/12/2025
مصر - 2 : 1 - زيمبابوي - 22/12/2025
مصر - 2 : 1 - نيجيريا - 16/12/2025
مصر - 1 : 1 - الرأس الأخضر - 18/11/2025
مصر - 0 : 2 - أوزبكستان - 14/11/2025
مصر - 1 : 0 - غينيا بيساو - 12/10/2025
مصر - 3 : 0 - جيبوتي - 08/10/2025
مصر - 0 : 0 - بوركينا فاسو - 09/09/2025
مصر - 2 : 0 - إثيوبيا - 05/09/2025
مصر - 1 : 0 - سيراليون - 25/03/2025
مصر - 2 : 0 - إثيوبيا - 21/03/2025
مصر - 1 : 1 - بوتسوانا - 19/11/2024
مصر - 1 : 1 - الرأس الأخضر - 15/11/2024
مصر - 1 : 0 - موريتانيا - 15/10/2024
مصر - 2 : 0 - موريتانيا - 11/10/2024
مصر - 4 : 0 - بوتسوانا - 10/09/2024
مصر - 3 : 0 - الرأس الأخضر - 06/09/2024
مصر - 1 : 1 - غينيا بيساو - 10/06/2024
مصر - 2 : 1 - بوركينا فاسو - 06/06/2024
مصر - 2 : 4 - كرواتيا - 26/03/2024
مصر - 1 : 0 - نيوزيلندا - 22/03/2024 
مصر 0-0 أنجولا - 25/9/2026
مصر 5-0 جنوب السودان - 29/9/2026
مصر 0-1 جنوب أفريقيا - 4/10/2026

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