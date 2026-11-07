القصة الكاملة| كواليس رحيل حسام حسن وتعيين علي ماهر مديرا فنيا للمنتخب

أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار على مشوار حسام حسن وجهازه المعاون في قيادة منتخب مصر الأول، بعدما أعلن رسميًا، اليوم السبت، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا، خلفًا له، وذلك بعد أيام من الجدل والتكهنات بشأن مستقبل العميد مع الفراعنة.

وجاء القرار بعد نحو عامين ونصف من تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني، وفي أعقاب فترة شهدت العديد من التطورات والأنباء المتلاحقة، انتهت بإعلان رحيله وبدء مرحلة جديدة بقيادة علي ماهر.

الاتحاد المصري يعلن إقالة حسام حسن رسميًا

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار الفريق يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وأوضح الاتحاد أن القرار جاء بعد دراسة جميع الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثيرات على الصورة الإيجابية للمنتخب الوطني واستقراره، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة قرر توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود التعاقد.

كما حرص الاتحاد على تثمين الجهود التي قدمها حسام حسن خلال فترة توليه القيادة الفنية للفراعنة، مشيدًا بما بذله من عطاء خلال مهمته مع المنتخب.

أزمة الـ72 ساعة سبقت رحيل العميد

وشهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة بشأن مستقبل حسام حسن، بعدما تصاعدت الأحاديث حول موقفه من الاستمرار في منصبه، خاصة عقب البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الأربعاء الماضي، بشأن منع ظهوره في جميع الوسائل الإعلامية.

وأثار القرار تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة المدير الفني السابق في المؤتمرات الصحفية والظهور الإعلامي المرتبط بمباريات المنتخب، لتتزايد التكهنات حول مصيره داخل الجهاز الفني، قبل أن يحسم اتحاد الكرة الموقف بإعلان رحيله رسميًا.

وجاءت الإقالة رغم إعلان اتحاد الكرة تجديد التعاقد مع حسام حسن حتى عام 2030، في أعقاب النتائج التي حققها المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026، والتي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين، حامل اللقب آنذاك، بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة.

15 مليون جنيه شرطًا جزائيًا لحسام وإبراهيم حسن

وفي ملف المستحقات المالية، كشف مصدر مطلع أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب السابق، سيحصلان على 15 مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقديهما، عقب قرار رحيلهما عن قيادة المنتخب الوطني.

وأوضح المصدر أن المبلغ سيتم صرفه على مدار 3 أشهر، وفقًا للترتيبات المتفق عليها، بعد انتهاء مهمة التوأم داخل الجهاز الفني والإداري للفراعنة.

وتأتي هذه المستحقات ضمن الإجراءات المترتبة على إنهاء التعاقد مع الجهاز السابق، بالتزامن مع الاستعداد للإعلان عن تفاصيل الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر.

علي ماهر يبدأ مهمته مع منتخب مصر

وفي المقابل، كشفت مصادر أن علي ماهر، المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا، تم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، بعدما توجه إلى مقر اتحاد الكرة للتوقيع على عقود توليه المسؤولية.

وكان علي ماهر قد تحرك من استاد الجيش ببرج العرب عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة، التي انتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 3-2، ليحجز الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، قبل توجه المدرب إلى مقر الجبلاية لاستكمال إجراءات توليه المهمة الجديدة.

وتتجه الأنظار إلى شكل الجهاز المعاون الذي سيعمل مع علي ماهر، في ظل التغييرات المنتظرة بعد رحيل الجهاز السابق، مع الإبقاء على بعض العناصر التي عملت مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

عصام الحضري مرشح للعودة إلى منتخب مصر

ومن أبرز الأسماء المطروحة ضمن الجهاز الفني الجديد، يبرز عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، بعدما كشفت مصادر عن ترشيحه لتولي منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر ضمن جهاز علي ماهر.

وتأتي هذه الأنباء لتفتح الباب أمام عودة السد العالي إلى صفوف الجهاز الفني للفراعنة، بعدما ترك بصمة تاريخية بقميص المنتخب، وكان أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي الذي توج بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

ولا يزال موقف الحضري في انتظار الحسم النهائي، بالتزامن مع استكمال تشكيل الجهاز الفني الجديد والإعلان عن أسماء المدربين المعاونين.

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه

وفي تطور آخر، كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر السابق، عن تفاصيل صعبة مر بها شقيقه حسام حسن على المستوى الصحي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا تعرضه لأزمات صحية متكررة خلال المعسكرات والمباريات الرسمية.

وقال إبراهيم حسن، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن شقيقه تعرض لذبحة صدرية حادة وأزمات قلبية متكررة، مشيرًا إلى أنه مر بمواقف صحية خطيرة استدعت التدخل الطبي العاجل.

وأوضح أن حسام حسن تعرض لوعكة صحية استدعت استخدام الصدمات الكهربائية لإنقاذه، قبل خضوعه لعملية تركيب دعامات في القلب، ثم إجراء جراحة ثانية بعد شهر واحد فقط، وفقًا لما ورد في رسالة إبراهيم حسن.

وأثارت هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا، خاصة أنها كشفت جانبًا من الظروف الصحية الصعبة التي مر بها المدير الفني السابق خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني.

مالاوي أول اختبار للمنتخب في المرحلة الجديدة

وعلى الصعيد الفني، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ويمثل التغيير الفني تحديًا جديدًا أمام المنتخب الوطني، في ظل ضيق الوقت المتاح أمام علي ماهر لترتيب أوراقه والتعرف على احتياجات الفريق قبل المواجهتين المرتقبتين، إلى جانب تحديد العناصر التي سيعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة.

وبين رحيل حسام حسن، وتسوية مستحقاته المالية، وترشيح عصام الحضري لمنصب مدرب حراس المرمى، تبدأ مرحلة جديدة داخل منتخب مصر، وسط ترقب جماهيري للإعلان عن التشكيل النهائي للجهاز الفني وخطته للمنافسات المقبلة.