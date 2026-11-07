رسميا.. إقالة حسام حسن مدرب منتخب مصر وعلى ماهر خلفا له

سبق أن أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الصادر صباح اليوم، أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وفي ضوء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي بدأ صباح اليوم ولا يزال منعقدًا، وبعد دراسة كافة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود العقد.

ويثمن الاتحاد ما قدمه الكابتن حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، وعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفني.

وفي هذا الإطار، يجدد الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته إلى جماهير الكرة المصرية وكافة الداعمين للمنتخب الوطني، لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة المهمة، بما يدعم مسيرة منتخبنا الوطني نحو تحقيق طموحات جماهيره.