خلافات الجيرة تشعل أسطوانة غاز أمام منزل مواطن بالبحيرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من عدة أشخاص لقيامهم بمحاولة إضرام النيران بمسكنه بواسطة أسطوانة غاز بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 4/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بين طرف أول : القائم على النشر (مالك محل)، وطرف ثان : (شقيقه ، عامل ، طالب)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإضرام النيران بأسطوانة غاز أمام منزل الأول وتم إخمادها بمعرفة الأهالى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (إسطوانة الغاز "المستخدمة فى التعدى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



