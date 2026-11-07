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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صوته خطف قلوب المارة.. بائع زهور يغني لتامر عاشور في شوارع السيدة زينب

البائع
البائع
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبائع زهور متجول في شوارع منطقة السيدة زينب، بعدما نجح في لفت الأنظار بصوته أثناء ترديده إحدى أغاني الفنان تامر عاشور، في مشهد عفوي أثار إعجاب المارة والمتابعين.

وظهر بائع الزهور خلال الفيديو وهو يتجول بدراجته في شوارع المنطقة، حاملًا باقات الورود التي يبيعها، بينما يدندن بصوت مميز كلمات أغنية «أنا مكرهتوش» للفنان تامر عاشور، وتحديدًا مقطع: «أنا مكرهتوش كان ما بينا أيام وحياة عمر كله أنا عشته معاه».

ولفت أداء البائع انتباه عدد من المارة، الذين تفاعلوا مع صوته أثناء مروره في الشارع، لتتحول اللحظة اليومية المعتادة إلى مشهد جذب اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، مشيدين بعفوية بائع الزهور وموهبته الغنائية، خاصة أنه كان يؤدي الأغنية أثناء ممارسة عمله والتجول بدراجته، في مشهد عكس جانبًا من المواهب التي قد تصادفها في الشوارع المصرية.

وسرعان ما انتشر المقطع بين رواد مواقع التواصل، الذين تداولوه على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم بصوت البائع وأدائه لأغاني تامر عاشور.


بائع زهور السيدة زينب يغنى في الشارع تامر عاشور

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