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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«حكماء المسلمين» يدين الاعتداء في المنطقة الجنوبية بمصر والهجوم الإرهابي بالأردن

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
محمد صبري عبد الرحيم

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد ضابطين من رجال حرس الحدود بالقوات المسلحة المصرية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ولكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى جمهورية مصر العربية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أهالي الشهيدين وذويهما، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

 

حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي بالأردن

كما أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف رجال الأمن العام بأداة حادة في العاصمة الأردنية عمَّان، وأسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن وإصابة ضابط بجروح.

وأكد أنَّ الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم في حماية المجتمع؛ يمثل جريمة إرهابية نكراء، وانتهاكًا صارخًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وحذّر مجلس حكماء المسلمين من خطورة الفكر التكفيري المتطرف الذي يستبيح الدماء، ويتخذ من الدين ستارًا لتبرير جرائم القتل والعنف والإرهاب، مؤكدًا أن هذه الأفكار المنحرفة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وتتناقض مع تعاليمه السمحة التي تحرِّم الاعتداء على النفس البشرية، وتؤكد حرمة الدماء، داعيًا إلى تكثيف الجهود لمواجهة الفكر التكفيري، وكشف زيف ادعاءاته، وتحصين الشباب والمجتمعات من مخاطره.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أسرة شهيد الواجب وذويه، سائلًا المولى- عز وجل- أن يمنَّ على الضابط المصاب بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه.

مجلس حكماء المسلمين المنطقة الجنوبية مصر القوات المسلحة الجيش المصري

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