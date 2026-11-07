بدءاً من الغد.. البنك الأهلي يرفع العائد.. ودخل شهري يصل إلى 20 ألف جنيه| تفاصيل

تشهد شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري تغييرا مهما في أسعار العائد، حيث يبدأ غدًا، الأحد 8 نوفمبر 2026، تطبيق أسعار الفائدة الجديدة المرتفعة بنسبة 1% على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس.

وسيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، من خلال جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية، في خطوة تستهدف منح العملاء دخلا شهريا أعلى وثابتا لمدة 3 سنوات، دون أن يتأثر العائد الجديد بأي قرارات لاحقة من البنك المركزي طوال مدة الشهادة.

ويبحث عدد كبير من العملاء حاليا عن أفضل شهادة ادخار تمنحهم دخلا شهريا ثابتا يصل إلى 20 ألف جنيه، خاصة بعد رفع العائد، والسؤال الأهم أصبح: كم المبلغ المطلوب إيداعه في كل شهادة للوصول إلى هذا الدخل الشهري بالأسعار الجديدة؟

أولاً: الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت

وهي الشهادة الأهم لكل من يبحث عن دخل شهري ثابت ومضمون من شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، لأن عائدها لا يتغير طوال مدة الشهادة.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الجديد بعد قرار البنك: 18.75% سنويا يصرف شهريا، و18.85% سنويا يصرف كل 3 شهور.

بدء التطبيق: الأحد 8 نوفمبر 2026.

العائد ثابت لمدة 3 سنوات كاملة.

المبلغ المطلوب للحصول على 20 ألف جنيه شهريا:

من خلال إيداع مبلغ 1,280,000 جنيه ستحصل على 20,000 جنيه كل شهر ثابتين لمدة 3 سنوات بدون أي تغيير.

ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

وهي شهادة ادخار تمنح عائدا أعلى في الوقت الحالي، لكن عائدها مرتبط بقرارات البنك المركزي، وله حد أدنى لا ينخفض عنه.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الجديد بعد قرار البنك: 20.50% سنويا يصرف شهريا، بعد رفع الفائدة بنسبة 1%.

بدء التطبيق: الأحد 8 نوفمبر 2026.

العائد في هذه الشهادة مرتبط بسعر الإيداع في البنك المركزي + 0.50%، وبحد أدنى 17%، أي أنه إذا ارتفع سعر الفائدة سيرتفع معه العائد، وإذا انخفض لن يقل عن 17%.

المبلغ المطلوب للحصول على 20 ألف جنيه شهريا:

تحتاج إلى إيداع مبلغ 1,170,732 جنيه تقريبا للحصول على حوالي 20,000 جنيه شهريا، مع إمكانية تغير العائد مستقبلا وفقا لقرارات البنك المركزي.

ثالثاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

وهي شهادة ادخار تمنح أعلى عائد في السنة الأولى فقط، ثم ينخفض العائد تدريجيا في السنتين التاليتين.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد: 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، يصرف شهريا.

المبلغ المطلوب للحصول على 20 ألف جنيه شهريا:

تحتاج إلى إيداع مبلغ 1,142,857 جنيه تقريبا وذلك للسنة الأولى فقط.

في السنة الثانية سينخفض الدخل الشهري لنفس المبلغ إلى حوالي 15,476 جنيه، وفي السنة الثالثة إلى حوالي 11,428 جنيه، لأن العائد يتناقص.