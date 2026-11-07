دموع عاطف عوض أثناء عقد قران ابنته من رانيا فريد شوقي

احتفل مصمم الاستعراضات عاطف عوض والفنانة رانيا فريد شوقي بعقد قران ابنتهما فريدة على شاب يدعى وليد ، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

وشهدت مراسم عقد القران تأثر عاطف عوض، الذي لم يتمالك دموعه خلال الاحتفال بعقد قران ابنته.

داليا البحيري تهنئ العروسين

وحرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها صورًا ومقاطع فيديو من عقد القران عبر حسابها على «إنستجرام»، ووجهت التهنئة إلى فريدة ووالديها، وكتبت: «ألف مليون مبروك حبيبتي القمر فريدة عاطف عوض، بنت القمر حبيبتي رانيا فريد شوقي والفنان عاطف عوض، على عريسها الجميل وليد، ربنا يحفظهم ويسعدهم يا رب، أجمل وأرق عروسة يا فرفورة».

نجوم الفن في عقد قران فريدة عاطف عوض

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين، من بينهم ناهد السباعي، خالة العروس وابنة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، والفنان أحمد جمال سعيد، إلى جانب قسمت ابنة داليا البحيري.

ومن جانبها، نشرت رانيا فريد شوقي صورًا من عقد القران عبر حسابها على «فيسبوك»، وعلقت قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب كتاب بنتي الغالية وعروسة قلبي فريدة على الغالي وليد. مبارك يا حبايب قلبي، ربنا يجعل حياتكم كلها هنا وسعادة».

وأضافت معبرة عن سعادتها بزواج ابنتها: «مفيش كلام يقدر يعبر عن مشاعر الفرحة دي لأي أم.. الله خير حافظ».