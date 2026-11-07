عروسة قلبي.. رانيا فريد شوقي تحتفل بكتب كتاب ابنتها برسالة مؤثرة

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي لحظات من كتب كتاب ابنتها فريدة على وليد، وأعربت عن فرحتها بهذه المناسبة السعيدة، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه اللحظة.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب كتاب بنتي الغالية وعروسة قلبي فريدة على الغالي وليد مبارك يا حبايب قلبي، ربنا يجعل حياتكم كلها هنا وسعادة، مفيش كلام يقدر يعبر عن مشاعر الفرحة دي لأي أم، الله خير حافظ».





واحتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعقد قران ابنتها فريدة عاطف عوض، وسط أجواء عائلية مميزة، وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما وتقديم التهاني لهما.

وشاركت الفنانة داليا البحيري، التي كانت من أوائل الحاضرين في حفل عقد القران، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّقت خلالها لحظات من كتب الكتاب، ووجهت رسالة تهنئة للعروسين.