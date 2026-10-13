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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا بنت أبويا.. رانيا فريد شوقي: تربيت على الأعمال الاجتماعية.. خاص

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل “عمرة رمضان” الذى تقوم بتصويره حاليا حيث يناقش عدد من القضايا الاجتماعية وهو ما تميل اليه. 

وقالت رانيا فريد شوقي فى تصريح خاص لصدى البلد : "أنا بنت أبويا" فقد تربيت على هذه النوعية من الأعمال،  وأرى أن جزء من مهمة العمل الفني أن يناقش القضايا الاجتماعية المهمة ويدق ناقوس الخطر، حتى يؤثر فى المجتمع، وهذا ما تحقق فى عدد من الأعمال التى قدمتها على سبيل المثال مسلسل "ولاد ناس" رغم أن هذا العمل عرض فى موسم رمضان 2021 وسط منافسة شرسة إلا أنه كان الحصان الأسود، ولقى استحسان قطاع عريض من الجمهور، لانه لمس وجدانهم ومشاعرهم من خلال القضايا الاجتماعية والانسانية التى ناقشها العمل.

 رانيا فريد شوقي 

من ناحية أخرى، اختارت إدارة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال الفنانة رانيا فريد شوقي، رئيسا شرفيا لدورته الأولى التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، تقديرا لدورها الاجتماعي في مجال الأطفال، خاصة في دعم الأطفال من ذوي الهمم، ومشاركاتها المتعددة في دعم العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بالأطفال.

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، إن وجود الفنانة رانيا فريد شوقي كرئيس شرفي للمهرجان في دورته الأولى، يعتبر إضافة كبيرة لمهرجان وليد يسعى للتواجد بقوة على خريطة المهرجانات المصرية، لما تمتلكه من شعبية وجماهيرية كبيرة، فضلا عن كونها نجمة صاحبة باع كبير في الأنشطة الاجتماعية، حيث تحرص باستمرار على تقديم الدعم للأطفال من ذوي القدرات الخاصة من خلال مشاركتها الدائمة في ملتقى "أولادنا" منذ انطلاقه.

اختيار رانيا فريد شوقي 

من ناحية أخرى، اختارت إدارة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال الفنانة رانيا فريد شوقي، رئيسا شرفيا لدورته الأولى التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، تقديرا لدورها الاجتماعي في مجال الأطفال، خاصة في دعم الأطفال من ذوي الهمم، ومشاركاتها المتعددة في دعم العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بالأطفال.

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، إن وجود الفنانة رانيا فريد شوقي كرئيس شرفي للمهرجان في دورته الأولى، يعتبر إضافة كبيرة لمهرجان وليد يسعى للتواجد بقوة على خريطة المهرجانات المصرية، لما تمتلكه من شعبية وجماهيرية كبيرة، فضلا عن كونها نجمة صاحبة باع كبير في الأنشطة الاجتماعية، حيث تحرص باستمرار على تقديم الدعم للأطفال من ذوي القدرات الخاصة من خلال مشاركتها الدائمة في ملتقى "أولادنا" منذ انطلاقه.

وأشارت أميرة عاطف إلى أن النجمة رانيا فريد شوقي نموذج للفنانة الملتزمة بقضايا المجتمع، وفي القلب منها قضايا الأطفال، معربة عن سعادتها بوجود النجمة رانيا فريد شوقي التي يرتبط اسمها باسم نجم كبير بحجم الفنان الراحل فريد شوقي صاحب التاريخ الطويل في التوعية بالقضايا الاجتماعية ومنها قضايا الأطفال بشكل خاص والأسرة بشكل عام في العديد من أعماله.  

من جانبها، قالت النجمة رانيا فريد شوقي، إنها تحمست للرئاسة الشرفية لمهرجان المنصورة لكونه موجها للأطفال، لأن الأطفال يمثلون المستقبل ويجب الاهتمام بهم، ولكن للآسف الأعمال الموجهة للأطفال أصبحت قليلة جدا، عكس ما كان موجودا في الماضي، موضحة أنها تتمنى أن يكون وجود المهرجان محفزا لوجود أعمال كثيرة موجهة للأطفال.

وأوضحت رانيا فريد شوقي، أن ظهور الموهبة لدى أي شخص يكون في الغالب من الصغر، وأن الفنون تسهم في تهذيب سلوك الأطفال، لذلك يجب الاهتمام بالأعمال الموجهة للأطفال، مؤكدة أن وجود مهرجان للأطفال يعد أمرا بالغ الأهمية، من أجل نشر الثقافة السينمائية بين الصغار، واكتشاف المواهب الواعدة من بينهم .

يذكر أن مهرجان المنصورة لسينما الأطفال سيعرض في دورته الأولى 80 فيلما يمثلون 25 دولة، ويعقد برعاية وزارة الثقافة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحافظة الدقهلية، ونقابة السينمائيين، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.

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