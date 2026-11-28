أكد المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، العميد محمد أكرمي نيا ، أن القوات تسيطر وتراقب شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي باقتدار في الحرب الجارية.

جاء ذلك في تهنئته للقوات البحرية الإيرانية بيومها .

وكتب العميد محمد أكرمي نيا في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فجر السبت: "بعد 67 يومًا من بدء الحرب المفروضة الأولى (1980-1988)، تمكنت البحرية التابعة للجيش من شل حركة القوات البحرية لنظام البعث العراقي تمامًا، بحيث لم تتمكن من القيام بأي حركة حتى نهاية الحرب، وفي الحرب الجارية، تسيطر وتراقب القوات البحرية للجيش باقتدار شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي".

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كما أصدر قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الادميرال علي عظمائي رسالة تهنئة بمناسبة يوم البحرية، جاء فيها: “تحيةً لشهداء السفن الحربية جوشن، وسهند، وسبلان، ودنا؛ وتحيةً لرفاقي في البحرية الإيرانية، الذين دافعوا ببسالة في الحرب المفروضة الثالثة، وأصبحوا مصدر فخر للشعب. فليعلم العدو الظالم والمستكبر أن الثأر لشهداء البحر عهدٌ قطعناه مع إخواننا في البحرية بالدم. نسأل الله أن يكون 28 تشرين نوفمبر يومًا مباركًا لكم أيها البحارة الأبطال، ولأسركم الكريمة.”