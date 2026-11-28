أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأنه تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار كولونيا-بون الألماني ، وذلك بعد رصد طائرة مسيّرة (درون) فوق المطار.

وبحسب الإعلام الألماني ؛ فقد تسببت الطائرة المسيّرة في شلّ حركة المطار لنحو ساعتين ونصف.

ووفقاً لما ذكرته متحدثة باسم المطار، فقد رُصد الجسم الطائر في سماء المطار مساء الجمعة، قبيل الساعة العاشرة ليلاً بقليل؛ مما أدى إلى وقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط.

ومن جانبها ؛ قامت هيئة الملاحة الجوية الألمانية بالتحقيق في الحادث، وأعلنت في نهاية المطاف زوال الخطر في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

وبحسب إدارة المطار، فقد بدأت حركة الطيران في العودة إلى طبيعتها.

ومع ذلك، لم تُدلِ الجهة المشغلة للمطار ولا هيئة الملاحة الجوية الألمانية بأي تفاصيل إضافية حول خلفيات هذا الحادث.