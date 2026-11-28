قد لا يكون الشخص الذي يستنزف طاقتك النفسية دائمًا غاضبًا أو عدوانيًا، فقد يتعامل معك بطريقة تبدو طبيعية، لكنه يتركك بعد كل محادثة في حالة من التوتر أو الحزن أو الشعور بالذنب، وتظهر هذه المشكلة أحيانًا من خلال عبارات متكررة يستخدمها بعض الأشخاص للتقليل من مشاعرك أو تحميلك مسؤولية تصرفاتهم أو دفعك إلى الشك في نفسك.

7 جمل يقولها الشخص الذي يستنزف طاقتك النفسية دون أن تشعرين

وهناك جمل قد تبدو عادية عند سماعها للمرة الأولى، لكنها عندما تتكرر تتحول إلى وسيلة للضغط النفسي واستنزاف المشاعر، خاصة إذا كنت تحاولين دائمًا إرضاء الآخرين وتجنب الخلافات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. أنت حساسة أكثر من اللازم

من أكثر العبارات التي قد يستخدمها الشخص المستنزف نفسيًا التقليل من مشاعر الآخرين، فعندما تعبرين عن انزعاجك من تصرف معين، يصفك بالمبالغة أو الحساسية الزائدة بدلًا من الاستماع إلى ما يزعجك.

7 جمل يقولها الشخص الذي يستنزف طاقتك النفسية دون أن تشعرين

ومع تكرار هذه العبارة، قد تبدئين في التشكيك في مشاعرك والتردد قبل التعبير عن أي مشكلة، رغم أن من حقك توضيح ما يضايقك.

2. أنا بهزر.. أنت مش بتفهمي الهزار

يستخدم البعض المزاح لتبرير التعليقات الجارحة أو الانتقادات الشخصية، وعندما تعترضين على الكلام، يحاولون إظهارك باعتبارك شخصًا لا يتقبل المزاح.

والفارق هنا أن المزاح الطبيعي لا يعتمد على إحراج الآخرين أو التقليل من شأنهم باستمرار، كما أن احترام مشاعرك لا يعني أنك تفتقرين إلى خفة الظل.

3. بعد كل اللي عملته علشانك؟

تستهدف هذه العبارة إثارة الشعور بالذنب، إذ يحول الشخص المواقف السابقة التي ساعدك فيها إلى وسيلة للضغط عليك حتى توافقي على طلباته أو تتنازلي عن حقوقك.

فالمساعدة الحقيقية لا ينبغي أن تتحول إلى دين عاطفي يجبرك على تنفيذ كل ما يريده الطرف الآخر.

4. أنت السبب في كل المشاكل

7 جمل يقولها الشخص الذي يستنزف طاقتك النفسية دون أن تشعرين

إلقاء المسؤولية دائمًا على شخص واحد من التصرفات التي تجعل العلاقات مرهقة نفسيًا، خاصة عندما يرفض الطرف الآخر الاعتراف بأخطائه أو مناقشة دوره في الخلاف.

ومع مرور الوقت، قد تجدين نفسك تعتذرين باستمرار حتى عندما لا تكونين مخطئة، فقط لإنهاء النقاش واستعادة الهدوء.

5. محدش هيستحملك غيري

قد تبدو هذه العبارة في ظاهرها تعبيرًا عن الاهتمام، لكنها تصبح مؤذية عندما تستخدم لتقليل ثقتك بنفسك وإقناعك بأنك لا تستطيعين تكوين علاقات صحية مع أشخاص آخرين.

والعلاقة السليمة لا تجعلك تشعرين بأنك غير مرغوب فيك أو أنك مضطرة إلى البقاء خوفًا من الوحدة.

6. أنت فاهمة الموضوع غلط كالعادة

بدلًا من توضيح وجهة نظره، قد يحاول الشخص إنهاء النقاش من خلال التشكيك المستمر في فهمك وذاكرتك وقدرتك على الحكم على المواقف.

وإذا تكرر هذا الأسلوب، فقد يجعلك تشعرين بالحيرة وتفقدين ثقتك في تقييم الأحداث، خاصة عندما لا يقدم الطرف الآخر تفسيرًا واضحًا لما حدث.

7. لو بتحبيني كنت عملتي كده

تستخدم هذه الجملة الحب كوسيلة للضغط العاطفي، حيث يربط الشخص مشاعرك تجاهه بمدى استجابتك لرغباته، حتى لو كانت على حساب راحتك أو حدودك الشخصية.

فالحب لا يعني الموافقة على كل شيء، ولا ينبغي أن يكون وسيلة لإجبار الطرف الآخر على التنازل باستمرار.

كيف تحمين نفسك من الاستنزاف النفسي؟