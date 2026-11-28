أعلن محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين الانتهاء من استكمال التجهيزات الطبية بمستشفى نصر النوبة المركزي بنسبة 100%، فيما تتواصل أعمال استكمال الفرش والتجهيزات غير الطبية، ومنها الأسرة والأثاث، تمهيدًا لتشغيل المستشفى ودخوله الخدمة قريبًا.

وأعرب لاشين عن شكره وتقديره لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، تقديرًا لجهود الوزارة في تجهيز المستشفى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز نصر النوبة وقراه.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية بأسوان، بقيادة الدكتور محمد سعيد، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادة الدكتور محمد نشأت، مؤكدًا أن التنسيق وتكامل الجهود أسهما في تحقيق هذا الإنجاز، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية أفضل لأهالي قرى المركز.

وفي سياق متصل، أشاد محافظ أسوان بحصول مستشفى الرمد التخصصي بأسوان على جائزة أفضل مستشفى على مستوى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تكريم اثنين من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأعرب لاشين عن تقديره للدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وجميع العاملين بالمنشآت الصحية، مثمنًا جهودهم المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، ومؤكدًا أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا مستحقًا لعطائهم، وتعكس روح الفريق الواحد والتميز المؤسسي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نشأت أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود جميع العاملين بالمنظومة الصحية، وحرصهم على تنفيذ استراتيجية الهيئة لتطوير الخدمات الطبية وتحسين تجربة المنتفعين، وتقديم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.