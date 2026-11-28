لقي طفل في العقد الأول من العمر، مصرعه، في حادث مأساوي بدائرة مركز جهينة جنوب محافظة سوهاج؛ إثر تعرضه لحادث غرق، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى جهينة المركزي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول طفل في العقد الأول من العمر إلى مستشفى جهينة المركزي جثة هامدة، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وبالفحص وسؤال أفراد أسرته، تبين أن والد الطفل في العقد الخامس من العمر، ووالدته في العقد الرابع، وأن الواقعة جاءت إثر حادث تعرض له الطفل، فيما جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الجثمان إلى المستشفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.