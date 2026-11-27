تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، من ضبط عنصر إجرامي يُشتبه في تورطه في الاتجار وترويج الأقراص المخدرة، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت نشاطه الإجرامي بدائرة بندر المنشاة، في إطار جهود مكافحة تجارة المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية نشاط المتهم في ترويج الأقراص المخدرة من نوع «التامول» بنطاق بندر المنشاة، حيث كشفت التحريات عن تورطه في ممارسة نشاط إجرامي، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وعقب إخطار اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وجه بتكثيف الجهود الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، فيما تابع اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، تفاصيل التحريات، بالتنسيق مع العميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم «ا. م»، المقيم ببندر المنشاة، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع «التامول»، حيث تم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الواقعة في إطار الحملات الأمنية المتواصلة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة العناصر الإجرامية، والتصدي لمحاولات ترويج السموم بين المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات.