قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، في القضية التي شهدتها دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وذلك عقب نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2026، بدائرة مركز العسيرات، عندما كشفت معلومات وردت إلى ضباط مباحث المركز عن قيام المتهم «م.م.ا»، عامل، بحيازة سلاح ناري دون الحصول على ترخيص قانوني، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات.

وعقب ورود المعلومات، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال التحري والفحص، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد ملابساتها، حيث أسفرت التحريات عن تأكيد صحة ما ورد من معلومات بشأن المتهم، وما يتعلق بحيازته سلاحًا ناريًا بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الناري محل الواقعة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط، أقر بحيازته للسلاح، موضحًا أن ذلك كان بقصد الدفاع عن النفس.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق، التي انتهت إلى تقديمه للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بإحراز سلاح ناري دون ترخيص.

وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف سوهاج، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، في إطار الفصل في الاتهام المنسوب إليه بدائرة مركز العسيرات.