لقي طفل مصرعه غرقًا؛ إثر سقوطه في ترعة فرعية أمام منزله بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، أثناء لهوه بالقرب من حافة الترعة، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى المركزي، فيما كشفت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد وصول طفل في العقد الأول من العمر إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة، ادعاء غرق، ومقيم بدائرة المركز.

وبالفحص وسؤال أفراد أسرته، تبين أن الطفل كان يلهو على حافة ترعة فرعية أمام منزل الأسرة، وأثناء لهوه اختل توازنه وانزلقت قدماه، ليسقط داخل مياه الترعة، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

وأوضحت التحريات عقب سماع أقوال ذوي الطفل، أن الواقعة جاءت نتيجة سقوطه داخل المياه أثناء اللعب، دون وجود ما يشير إلى تعرضه للاعتداء أو وجود شبهة جنائية وراء وفاته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وتم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى المركزي بالبلينا، تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من تفاصيله.