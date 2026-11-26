أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026: تقييم مستقل لمسارات التنفيذ وتوصيات المجلس للمرحلة القادمة»، تضمن تقييمًا لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، ورصدًا لأبرز ما تحقق من تقدم، والفجوات والتحديات التي واجهت تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب مجموعة من التوصيات لتطوير الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2027-2032).

وأكد المجلس، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية يمثل فرصة لاستخلاص الدروس المستفادة والبناء على ما تحقق، ومعالجة أوجه القصور، والارتقاء بمنهجية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على واقع تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الأولى، التي أُطلقت في سبتمبر 2021 وانتهت في سبتمبر 2026، مثلت محطة مهمة باعتبارها أول وثيقة وطنية شاملة تحدد توجهات الدولة وأولوياتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس اعتمد في تقييمه منهجًا تحليليًا نوعيًا شمل المحاور الأربعة للاستراتيجية، وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

فجوات وتحديات في التنفيذ

ورصد المجلس عددًا من التحديات التي أثرت على تنفيذ الاستراتيجية، في مقدمتها غياب خطة عمل تنفيذية تحدد بوضوح الجهات المسؤولة عن تحقيق كل مستهدف، والأنشطة المطلوبة، والجداول الزمنية للتنفيذ، إلى جانب عدم وجود مؤشرات كمية وكيفية واضحة تسمح بقياس التقدم المحرز بصورة دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن تقارير المتابعة الأربعة الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ركزت بصورة أساسية على الإجراءات الإيجابية المتخذة لتحقيق المستهدفات، دون تناول كافٍ للتحديات التي واجهت التنفيذ أو المستهدفات التي لم يبدأ العمل عليها، بما يستدعي تطوير آليات المتابعة والتقييم.

كما رصد المجلس تأثير التحديات الاقتصادية والاجتماعية على تنفيذ عدد من المستهدفات، خاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية، وما ترتب على ذلك من ضغوط على مستويات معيشة الأسر المصرية.

ولفت التقرير إلى محدودية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية، وعدم وجود آليات تشاور دائمة ومستقرة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، فضلًا عن عمومية بعض المستهدفات وعدم وضوح المسؤوليات المرتبطة بتنفيذها، وتفرق بعض الجهود التدريبية دون وجود أدوات مؤسسية كافية لقياس أثرها.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، تناول التقرير عددًا من التطورات التشريعية والمؤسسية، لكنه أشار إلى استمرار تحديات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، وعدم مناقشة مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول المعلومات، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتطوير البيئة التشريعية والممارسة العملية للحقوق والحريات.

كما أشار إلى استمرار الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، خاصة ما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع المنظمات النقابية، وتعزيز حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وفي محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رصد المجلس تطورات في برامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، لكنه أكد استمرار تحديات الفقر وارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الفعلية للمساعدات النقدية، بما يحد من قدرتها على توفير الحماية الكافية للفئات المستحقة.

كما تناول التقرير الفجوات المرتبطة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها كبار السن، مشيرًا إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم (19) لسنة 2024 رغم تجاوز الموعد القانوني المحدد لإصدارها.

وخلص المجلس إلى مجموعة من الدروس المستفادة من تجربة تنفيذ الاستراتيجية الأولى، أبرزها ضرورة تطوير آليات المتابعة وعدم قصرها على التقارير الحكومية، وتعزيز الحضور الرقمي والمعرفي للاستراتيجية، وتحويل المجتمع المدني من مجرد طرف استشاري إلى شريك في التنفيذ والمتابعة، فضلًا عن صياغة مستهدفات واضحة ومحددة المسؤوليات.

كما أوصى بإنشاء أداة مؤسسية لقياس أثر البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الهيكل المؤسسي المعني بالتدريب وبناء القدرات، وتعزيز تدريب أعضاء هيئة الشرطة والعاملين بالجهات القضائية.

16 توصية للمرحلة الثانية

وطرح التقرير 16 توصية رئيسية للمرحلة المقبلة، في مقدمتها وضع خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2027-2032)، تتضمن تحديد أدوار الجهات المعنية ومؤشرات كمية وكيفية وجداول زمنية محددة لتنفيذ المستهدفات.

وشدد المجلس على ضرورة تخصيص التمويل الكافي لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى لمبادرة الحوار الوطني، ودراسة دمج التوصيات المقبولة في آلية الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيئات المعاهدات الدولية ضمن الاستراتيجية الجديدة.

ودعا إلى وضع برنامج زمني معلن للمشروعات التشريعية واللوائح والقرارات التنفيذية المرتبطة بمستهدفات الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية للاستحقاقات المتأخرة والنصوص اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة بالفعل، على أن تتضمن المشروعات التشريعية مذكرة توضح أثرها المتوقع على الحقوق والحريات الأساسية.

كما أوصى بإجراء مسح شامل لتقييم معارف الموظفين العموميين وأعضاء الجهاز الإداري للدولة واتجاهاتهم وممارساتهم في مجال حقوق الإنسان، وإعداد دراسة لخط الأساس قبل الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الجديدة، تستند إلى أدلة وتحدد أولويات المعالجة والموارد المتاحة.

وتضمنت التوصيات دراسة إنشاء صندوق لتمويل ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة تُحدّث شهريًا على الأقل، لتكون مستودعًا رقميًا للمعلومات المتعلقة بالاستراتيجية والجهود المبذولة لتنفيذ مستهدفاتها.

وأكد المجلس أهمية مواصلة المشاورات الواسعة مع مختلف أصحاب المصلحة، واعتماد آلية معلنة لمشاركته والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني في إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها، مع مراعاة التنوع الجغرافي وإشراك الفئات التي يصعب وصولها إلى دوائر النقاش المركزية.

وشملت التوصيات كذلك تعزيز معرفة أعضاء السلطة القضائية بالالتزامات المترتبة على انضمام مصر إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإصدار البرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإعداد خطة عمل وطنية للتعليم في هذا المجال بمختلف المراحل التعليمية.

ودعا المجلس إلى إعداد برامج تدريبية مستدامة للعاملين في وسائل الإعلام، والتوسع في استخدام المنصات الصحفية والإعلامية والرقمية لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بجرائم النشر، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جميع جرائم النشر وحرية الرأي والفكر دون استثناء.

كما أوصى بربط الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان بخطط الإدارة المحلية، وعدم حصر التزامات تنفيذها في السلطة التنفيذية فقط، إلى جانب وضع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المستهدفات التشريعية المرتبطة بالاستراتيجية.

واختتم المجلس تقييمه بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يتمثل في عدد التشريعات والقرارات والمبادرات الصادرة، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة المواطنين، وتعزيز تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم وصون كرامتهم الإنسانية.