استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، الدكتور نيكولاوس شيراك، عضو البرلمان النمساوي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والوفد المرافق له، الذي ضم السفير جورج بوستينغر، سفير جمهورية النمسا لدى مصر، ودانييلا هيرتا، نائب رئيس البعثة، ونادية سعيد، رئيسة قسم المراسم بالسفارة النمساوية، وليا شڤايغر، عضو المكتب البرلماني للدكتور نيكولاوس شيراك.

شارك في اللقاء محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، عضو المجلس ورئيس لجنة العلاقات الدولية، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس ورئيس لجنة الهجرة واللجوء، والدكتور حاتم العبد، الأمين العام للمجلس، إلى جانب نهال عبد الحميد والدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والنمسا، والتحديات المرتبطة بحماية وتعزيز الحقوق والحريات وتعزيز التعاون مع مختلف الاليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وما يصدر عنها من توصيات .

تعزيز الحقوق والحريات

واستعرض رئيس واعضاء المجلس دور المجلس القومى لحقوق الانسان واختصاصاته وجهوده في متابعة قضايا حقوق الإنسان، والتعامل مع الشكاوى، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات، وتقديم الراى الحقوقى للبرلمان حول مشاريع القوانين المعروضة عليه، ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة.

كما عرض الضيف دور البرلمان النمساوي، لا سيما لجنة حقوق الإنسان، في متابعة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني فى النمسا، والتفاعل مع الآليات الأوروبية والدولية المعنية، كما تم تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وقضايا الهجرة واللجوء.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الانسان في البلدين، وعلى اهمية توسيع آفاق التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة المقبلة.