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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الإقليمي للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

فيفيان مراد، عضو المجلس رئيس لجنة الشكاوى
فيفيان مراد، عضو المجلس رئيس لجنة الشكاوى
الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الإقليمي المنعقد بالعاصمة القبرصية نيقوسيا خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، تحت عنوان «انعكاس دور المؤسسة على تحسين جودة حياة المواطنين وحماية حقوق الإنسان على مدار 35 عامًا»، والذي تنظمه مفوضية الإدارة وحماية حقوق الإنسان بجمهورية قبرص، بالتعاون مع رابطة أمناء المظالم في منطقة البحر المتوسط، وذلك احتفالًا بمرور 35 عامًا على تأسيس المفوضية القبرصية.

ومثّلت المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر فيفيان مراد، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى.

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد كبير من الدول، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.

المفوضية القبرصية لحقوق الإنسان 

كما شهدت الفعاليات مشاركة رفيعة المستوى، ضمت تيريزا أنجينيو، أمينة المظالم الأوروبية، وماريا ستايليانو-لوتيدس، مفوضة الإدارة وحماية حقوق الإنسان بجمهورية قبرص، وأنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، و مندوب عن الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.

وناقش المؤتمر تطور أدوار مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبل تعزيز فاعليتها واستقلاليتها، وتطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات الحماية والرقابة والانتصاف.

وتأتي مشاركة المجلس في إطار حرصه على تعزيز حضوره الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة، فضلًا عن تفعيل دوره في إطار عضويته برابطة أمناء المظالم في منطقة البحر المتوسط، بما يعزز مكانته وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

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