المجلس القومي لحقوق الإنسان يعلن استقالة عمرو بركات

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم الدكتور عمرو بركات، عضو المجلس وأستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا، باستقالته من عضوية المجلس لأسباب صحية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017.

وأعرب المجلس عن خالص تقديره للدكتور عمرو بركات، مثمنًا ما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات قيمة خلال فترة عضويته، وما أبداه من تعاون وتفانٍ في دعم عمل المجلس والاضطلاع بمسؤولياته.

وتمنى المجلس للدكتور عمرو بركات موفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.