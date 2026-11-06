القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز قنوات الحوار والتواصل

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، برئاسة ألبرتو كورتيزون، رئيس قسم التعاون بالبعثة، لبحث سبل تعزيز التعاون والحوار بين الجانبين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وكان في استقبال الوفد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

تعزيز قنوات الحوار والتواصل

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون القائم بين المجلس وبعثة الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز قنوات الحوار والتواصل، فضلًا عن بحث فرص تجديد الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بحقوق الإنسان، واستعراض الرؤى حول مجالات التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين.