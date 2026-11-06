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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامر أبو طالب يستقبل مولودته الجديدة «ليلى»

سامر أبو طالب
سامر أبو طالب
محمد سعيد

كشف المطرب والملحن سامر أبو طالب، عن استقبال مولودة جديدة له أسماها «ليلى»، إذ نشر صورا من داخل المستشفى عبر انستجرام، لم يظهر فيها شكل مولودته. 

أعمال سامر أبو طالب 

في شهر يونيو الماضي، طرح الفنان المصري سامر أبو طالب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "100 حلفان"، وجاءت باللهجة المصرية وبقالب درامي يلامس مشاعر الفراق والألم والمعاناة التي يعيشها الإنسان بعد انتهاء علاقة عاطفية.
 

وتسلّط الأغنية الضوء على المراحل النفسية المختلفة التي يمر بها الحبيب بعد الانفصال، وصولاً إلى محاولة التأقلم مع حياته الجديدة بعيداً عن الطرف الآخر.

صدرت أغنية "100 حلفان" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج فادي حداد الذي قدم فكرة تُطرح للمرة الأولى في عالم الأغنيات المصوّرة، حيث تناول قضية إدمان السيدة على الكحول، مسلّطاً الضوء على انعكاسات هذا الإدمان السلبية على العلاقة العاطفية وما يسببه من خلافات ومشاكل تنتهي بإنهيار العلاقة.
 

كما تميّز الكليب بصورة بصرية لافتة من خلال توظيف الألوان والإضاءة والمشاهد السينمائية بأسلوب مدروس، ما أضفى على العمل بعداً درامياً يتناغم مع مضمون الأغنية.
 

أغنية "100 حلفان" من كلمات محمد الغنيمي والحان شريف اسماعيل وتوزيع هارون وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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