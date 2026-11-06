برنامج حافل بفعاليات اليوم الثاني من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

تتواصل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى ، في يومها الثاني، من خلال برنامج متنوع يمتد إلى عدد من المواقع والقرى بمحافظة قنا، ويجمع بين العروض الفنية والفنون الشعبية والأنشطة التراثية والسينمائية.

وكشفت إدارة المهرجان - في بيان اليوم - أن البرنامج يتضمن تنفيذ فعاليات "برنامج تنمية القرية" بمركز شباب جرجوس، والتي تشمل عروض الأراجوز والألعاب الشعبية، إلى جانب تنظيم «ملتقى فنون القول»، بمشاركة عدد من الفنانين والمتخصصين والباحثين في الفنون القولية، وذلك بقاعة «أنا المصري» بنقابة التجاريين.

كما يستضيف نادي المهندسين بقنا مجموعة من الفعاليات الفنية، تتضمن معرض للحرف وحلقة التحطيب والمرماح ومسابقة الالعاب الشعبية وعرضًا للحكي الفلسطيني، وعرضًا لفرقة قنا للإنشاد الديني، وآخر لكورال أنا المصري، إلى جانب عرض لفرقة سنبلة للفنون الشعبية السودانية.

ولأول مرة في صعيد مصر، يشهد قصر ثقافة قنا انطلاق برنامج «سينما التراث»، ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض فيلمي «نسل الفرسان» و«من إيد لإيد»، من إنتاج جمعية أنا المصري بقنا، برئاسة الدكتورة نجلاء باخوم، وذلك في إطار خطتها لدعم وتدريب شباب الصعيد على صناعة الأفلام.

وتُختتم فعاليات اليوم بعرض لفرقة قنا للموسيقى العربية، إلى جانب عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية بمدينة دريمز.

وينظم المهرجان مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.