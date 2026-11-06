قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات اليمنية: تنفيذ 1211 استهدافا ضد مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية
قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالهرم غدًا.. اعرف الشوارع المتأثرة وموعد العودة
القوات المسلحة اليمنية: تحييد 387 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي في الضربات الأخيرة
حمى بيع أسهم الذكاء الاصطناعي تعصف بمكاسب صناديق التحوط الآسيوية
مستعدة للمفاوضات.. مسئول إيراني: طهران تتعامل بإيجابية مع المقترح الأخير للوسطاء
الأمن العراقي: اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم 35 صاروخًا في اللطيفية جنوب بغداد
إيجوث تحقق 2.8 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي 2025-2026
رحيل مدرب مصري عن الدوري الأردني رسميا
الوزراء: تمويل بـ مليار دولار من البنك الدولي وتطورات في ملفي الأجور والتموين
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يجهز خطة هجومية ضد حزب الله حال انخراطه في الحرب
باب بيتك مفتوح قبل ما تعمل دار المسنين.. صابرين توجه رسالة دعم لأشرف زكي
حاميها حراميها.. ضبط حارس عقار وزوجته سرقا سيارة طالب بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برنامج حافل بفعاليات اليوم الثاني من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

عروض فنية
عروض فنية

تتواصل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى ، في يومها الثاني، من خلال برنامج متنوع يمتد إلى عدد من المواقع والقرى بمحافظة قنا، ويجمع بين العروض الفنية والفنون الشعبية والأنشطة التراثية والسينمائية.

وكشفت إدارة المهرجان - في بيان اليوم - أن البرنامج يتضمن تنفيذ فعاليات "برنامج تنمية القرية" بمركز شباب جرجوس، والتي تشمل عروض الأراجوز والألعاب الشعبية، إلى جانب تنظيم «ملتقى فنون القول»، بمشاركة عدد من الفنانين والمتخصصين والباحثين في الفنون القولية، وذلك بقاعة «أنا المصري» بنقابة التجاريين.

كما يستضيف نادي المهندسين بقنا مجموعة من الفعاليات الفنية، تتضمن معرض للحرف وحلقة التحطيب والمرماح ومسابقة الالعاب الشعبية وعرضًا للحكي الفلسطيني، وعرضًا لفرقة قنا للإنشاد الديني، وآخر لكورال أنا المصري، إلى جانب عرض لفرقة سنبلة للفنون الشعبية السودانية.

ولأول مرة في صعيد مصر، يشهد قصر ثقافة قنا انطلاق برنامج «سينما التراث»، ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض فيلمي «نسل الفرسان» و«من إيد لإيد»، من إنتاج جمعية أنا المصري بقنا، برئاسة الدكتورة نجلاء باخوم، وذلك في إطار خطتها لدعم وتدريب شباب الصعيد على صناعة الأفلام.

وتُختتم فعاليات اليوم بعرض لفرقة قنا للموسيقى العربية، إلى جانب عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية بمدينة دريمز.

وينظم المهرجان مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

الدورة الثانية مهرجان قنا الدولي الناقد الفنى هيثم الهوارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

كريستيانو رونالدو

نهاية مسيرة الأسطورة تقترب؟.. رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر بقرار محتمل

أرشيفي

فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس

الحسين عموتة

بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

الاكتفاء الذاتي والأسمدة والأوقاف أبرز الملفات.. 6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس الشيوخ الاثنين المقبل

هايدي المغازي

مطالب برلمانية بتوحيد اشتراطات السلامة واستئناف بطولات الرياضات المائية

المؤتمر العام

مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض تعديلات اللائحة الداخلية

بالصور

بعد تناول الطعام.. 5 عادات يومية تساعد على تقليل ارتفاع السكر في الدم

عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم
عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم
عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم

أحمد العوضي يوزع اللحوم على جمهوره في عين شمس

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

وسط فرحة أهالي عين شمس.. أحمد العوضي يحتفل بانطلاق تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

50 صورة من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي l التفاصيل الكاملة

حفل الختام
حفل الختام
حفل الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد