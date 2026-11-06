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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالهرم غدًا.. اعرف الشوارع المتأثرة وموعد العودة

قطع المياه
قطع المياه
عبد العزيز جمال

تستعد مناطق في حي الهرم بمحافظة الجيزة لـ انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من منتصف ليل السبت 7 نوفمبر 2026، وحتى السادسة من صباح الأحد 8 نوفمبر، بسبب تنفيذ أعمال فنية مرتبطة بمشروع مترو الأنفاق، تشمل تحويل مسار أحد خطوط مياه الشرب وربطه بالخط القائم.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن الانقطاع سيشمل مناطق تبدأ من شارع عثمان محرم حتى منطقة المريوطية، إلى جانب الشوارع الواقعة بين شارعي الهرم وترسا، مطالبة السكان وأصحاب الأنشطة التجارية والمنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل بدء الأعمال، تجنبًا لأي تأثر خلال فترة التوقف.
 

قطع المياه


 

خريطة الشوارع والمناطق المتأثرة بقطع المياه في الهرم

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة نطاق المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه، وتشمل:

  • المنطقة الممتدة من شارع عثمان محرم حتى منطقة المريوطية.
  • الشوارع المحصورة بين شارعي الهرم وترسا.
  • شارع بركة الرملة.
  • شارع فكيهة.
  • شارع المحولات.
  • شارع عز الدين عمر.
  • شارع الكوم الأحمر القديم.

ومن المقرر أن يستمر انقطاع المياه عن هذه المناطق لمدة 6 ساعات متواصلة، تبدأ في تمام الساعة 12 منتصف ليل السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، وتنتهي في الساعة 6 صباح الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026.

ويُنصح سكان الشوارع المحددة بتجهيز كميات المياه اللازمة للاستخدامات المنزلية قبل موعد الانقطاع، خاصة أن الأعمال ستُنفذ خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

سبب قطع المياه.. تحويل مسار خط مياه بمحطات المترو

أوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب بقطر 200 مم، وذلك في نطاق محطات مترو المريوطية والعريش والطالبية.

وتتطلب الأعمال ربط خط المياه الجديد بالخط القائم، إلى جانب قطع الخط الحالي، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وهو ما يستلزم إيقاف ضخ المياه مؤقتًا عن المناطق الواقعة في نطاق الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأعمال الفنية اللازمة لتنسيق مسارات مرافق البنية التحتية مع تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، بما يسمح باستكمال أعمال المشروع دون تعارض مع خطوط المرافق القائمة.

ومن المنتظر إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية عقب الانتهاء من أعمال تحويل المسار والربط الفني، وفق الجدول الزمني المحدد من جانب الشركة.
 

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توفير سيارات مياه شرب للمناطق المتأثرة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة توفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية في المناطق المتأثرة بالانقطاع، طوال فترة تنفيذ الأعمال، لتلبية احتياجات المواطنين والمنشآت التي تتطلب توفير المياه بصورة مستمرة.

وأوضحت الشركة أن المواطنين يمكنهم طلب سيارات مياه الشرب من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، على أن يتم توجيه السيارات إلى المناطق المتضررة لتوفير المياه اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات للتخفيف من آثار الانقطاع المؤقت، ومساعدة السكان على تدبير احتياجاتهم الأساسية لحين الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه وإعادة تشغيله.

تنبيه عاجل للمخابز والمستشفيات قبل انقطاع المياه

ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الخدمية الواقعة ضمن المناطق المتأثرة ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع، والاستعداد لفترة التوقف المحددة بست ساعات.

وتكتسب هذه المناشدة أهمية خاصة بالنسبة إلى المخابز والمستشفيات، نظرًا لارتباط أنشطتها بتوافر المياه بصورة مستمرة، سواء لأغراض التشغيل أو النظافة أو تلبية احتياجات المواطنين والمرضى.

كما يُفضل لسكان المناطق المحددة تخزين كمية مناسبة من المياه تكفي الاستخدامات الضرورية خلال فترة الانقطاع، مع الاستفادة من سيارات المياه التي ستوفرها الشركة عند الحاجة، من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125.

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