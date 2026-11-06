وكيلة صحة الغربية: تطعيم 857 ألفًا و760 طفلا ضمن الحملة القومية ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الغربية الدكتورة رشا محمود خضر أن إجمالي ما تم تقديمه من تطعيمات ضمن الحملة القومية بالمحافظة ضد الحصبة والحصبة الألمانية بلغ 857 ألفًا و760 جرعة حتى اليوم /الجمعة/، مشيرةً إلى استمرار أعمال الحملة حتى يوم الخميس المقبل، مع مواصلة تكثيف انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستحقين للتطعيم وتحقيق المستهدف من الحملة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال الفرق الطبية المتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من توافر جميع المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بكفاءة ويسر.

كما تابعت وكيل الوزارة، آليات انتشار الفرق الطبية المتحركة بالمناطق ذات الكثافات العالية، واطمأنت على تنفيذ أعمال التطعيم وفقًا للاجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف جهود الوصول إلى الأطفال المستهدفين، وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم ودوره في الوقاية من المرضين وحماية صحة الأطفال، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير إدارة طنطا أول الصحية.

وشددت وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تقديم الخدمة الوقائية للمواطنين بسهولة ويسر وتحقيق أعلى معدلات التغطية المستهدفة.