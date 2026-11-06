قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلة صحة الغربية: تطعيم 857 ألفًا و760 طفلا ضمن الحملة القومية ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية

الحملة القومية ضد مرضي الحصبة
الحملة القومية ضد مرضي الحصبة
أ ش أ

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الغربية الدكتورة رشا محمود خضر أن إجمالي ما تم تقديمه من تطعيمات ضمن الحملة القومية بالمحافظة ضد الحصبة والحصبة الألمانية بلغ 857 ألفًا و760 جرعة حتى اليوم /الجمعة/، مشيرةً إلى استمرار أعمال الحملة حتى يوم الخميس المقبل، مع مواصلة تكثيف انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستحقين للتطعيم وتحقيق المستهدف من الحملة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لأعمال الفرق الطبية المتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من توافر جميع المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بكفاءة ويسر.

كما تابعت وكيل الوزارة، آليات انتشار الفرق الطبية المتحركة بالمناطق ذات الكثافات العالية، واطمأنت على تنفيذ أعمال التطعيم وفقًا للاجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف جهود الوصول إلى الأطفال المستهدفين، وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم ودوره في الوقاية من المرضين وحماية صحة الأطفال، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير إدارة طنطا أول الصحية.

وشددت وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تقديم الخدمة الوقائية للمواطنين بسهولة ويسر وتحقيق أعلى معدلات التغطية المستهدفة.

وكيلة وزارة الصحة محافظة الغربية الدكتورة رشا محمود خضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

ترشيحاتنا

GeForce Now

خدمة GeForce Now تستقبل 24 لعبة جديدة وتحديثاً ثورياً للعبة هوجوورتس

سوني

عودة للزمن الجميل.. سوني تحيي سماعات ووكمان الكلاسيكية بمنفذ USB-C حديث

أبل

حلم شاشة اللمس يتحقق.. أبل تبدأ تسليم أجهزة ماك بوك برو للمستخدمين

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد