الشرطة البولندية: منفذ هجوم كراكوف مواطن بولندي.. والتحقيقات مستمرة

أعلنت الشرطة البولندية أن الرجل المتهم بتنفيذ حادث إطلاق النار في مدينة كراكوف مواطن بولندي، نافية بذلك التكهنات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن جنسيته، وذلك في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق لكشف ملابسات الهجوم ودوافعه.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به أُصيب بطلقات نارية خلال مواجهة مع عناصر الأمن، قبل إلقاء القبض عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت السلطات أنه تصرف بمفرده، وأنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالواقعة.

وكانت كراكوف، ثاني أكبر المدن البولندية، قد شهدت إطلاق نار في ساحة السوق الرئيسية بوسط المدينة التاريخي، بعد أن أطلق مسلح النار بصورة عشوائية من سيارة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والسياح الموجودين في المنطقة.

ووفق أحدث حصيلة نقلتها وكالتا «أسوشيتد برس» و«رويترز»، أسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربع نساء ورجلان، وإصابة 15 آخرين، من بينهم عناصر شرطة. وكانت البيانات الأولية للشرطة المحلية قد تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة، قبل تحديث الحصيلة في التقارير اللاحقة.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به كان يرتدي ملابس ذات طابع عسكري، ويحمل سلاحًا طويلًا، كما عثرت القوات داخل سيارته على أسلحة وذخائر إضافية، فيما لم تتضح بعد قانونية حيازته لتلك الأسلحة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن الشرطة تحقق في خلفيات الحادث وجميع الظروف المحيطة به، بينما أعرب الرئيس كارول ناوروكي عن تضامنه مع الضحايا والمصابين وأسرهم.

ولم تعلن السلطات حتى الآن دافعًا مؤكدًا للهجوم، كما لم تربطه رسميًا بأي تنظيم أو خلفية سياسية أو إرهابية، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد ملابساته كاملة.