نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة بإسرائيل ويرفض التسرع في تشكيل الائتلاف الجديد

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أحزاب المعسكر الوطني والقوى الصهيونية، محذرًا من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة قبل اتضاح المسار السياسي الذي ستسلكه المشاورات الجارية عقب الانتخابات البرلمانية.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية مساء اليوم، السبت، إن تشكيل حكومة واسعة يمثل، بحسب وصفه، «إرادة الشعب وضرورة الساعة»، معتبرًا أن الاعتماد على أحزاب يتهمها بمعاداة إسرائيل أو دعم حركة حماس لن يفضي إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

ودعا إلى تغليب ما سماه الوحدة الوطنية على الانقسامات الحزبية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل مشهد انتخابي معقد، بعدما أفرزت انتخابات 27 أكتوبر نتائج لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة داخل الكنيست، ما وضع مستقبل رئاسة الحكومة أمام مفاوضات شاقة واحتمالات متعددة.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، حصل رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على تأييد 67 نائبًا من أصل 120 خلال مشاورات الكتل البرلمانية، مقابل 46 نائبًا أيدوا نتنياهو.

ورغم تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات، فإن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أشار إلى أن الخلافات والاعتراضات المتبادلة بين الكتل تجعل تحديد المرشح الأقدر على تشكيل الحكومة أمرًا غير محسوم.

ومن المنتظر أن يعلن هرتسوج اختياره المرشح المكلف يوم الأحد، على أن يحصل من يقع عليه الاختيار على 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية.

ويواجه نتنياهو تحديًا سياسيًا بعد تراجع معسكره عن الأغلبية المطلوبة، إذ حصل ائتلافه الديني القومي على 53 مقعدًا، بينما نال حزب الليكود 27 مقعدًا منفردًا، في وقت تظل فيه حسابات التحالفات ومواقف الأحزاب الصغيرة عاملًا حاسمًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

وتكشف دعوة نتنياهو إلى الوحدة، بالتزامن مع رفضه التسرع، عن محاولة لاحتواء مأزق تشكيل الحكومة، بينما تتجه الأنظار إلى قرار الرئيس الإسرائيلي وما ستسفر عنه المشاورات المقبلة.