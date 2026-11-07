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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة: انقطاع النفس النومي يضر الحيوانات المنوية

انقطاع النفس النومي
انقطاع النفس النومي
اسماء محمد

لا تقتصر أضرار انقطاع التنفس النومي على نقص الأكسجين أثناء النوم على مشاكل الرئتين أو الدماغ فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على وظيفة الخصيتين.

انقطاع النفس النومي والحيوانات المنوية 

وقد وجدت دراسة استباقية صغيرة حديثة أنه بالرغم من عدم ارتباط انقطاع النفس الانسدادي النومي لا يرتبط بضعف الانتصاب، إلا أنه يرتبط بجودة الحيوانات المنوية الضعيفة.

ووفقا لما جاء فى موقع sciencealert عندما قارن الباحثون 72 رجلاً في سن الإنجاب يعانون من انقطاع النفس النومي غير المعالج مع 22 شخصًا سليمًا كمجموعة ضابطة، وجدوا أن المرضى الذين يعانون من اضطراب النوم أظهروا حجمًا أقل بكثير من السائل المنوي.

كما احتوى السائل المنوي لديهم على عدد أقل من الحيوانات المنوية القادرة على السباحة للأمام، وأظهر مستويات مرتفعة من العديد من المؤشرات الالتهابية.

تشير النتائج، التي نُشرت في مجلة طب النوم ، إلى أن اضطراب النوم ونقص الأكسجين في الليل قد يكون مرتبطًا بانخفاض حركة الحيوانات المنوية.

قد يؤثر هذا أو لا يؤثر على قدرة الشخص على الإنجاب، ولكن كما يشير مؤلفو الدراسة ، فإن هذه التدابير هي "محددات رئيسية للقدرة الإنجابية للذكور".

والخبر السار هو أنه عندما تم علاج 25 مشاركًا في الدراسة بجهاز CPAP (الضغط الإيجابي المستمر في مجرى الهواء)، بدأوا في إظهار تحسن في حركة الحيوانات المنوية التقدمية في وقت مبكر يصل إلى شهر واحد بعد ذلك.

"يصاحب العلاج بجهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) تحسينات طويلة الأمد في حركة الحيوانات المنوية"، كما يوضح المؤلفون ، "مما يشير إلى أن تقييم اضطرابات التنفس أثناء النوم قد يعتبر تقييمًا استكشافيًا لدى الرجال الذين يعانون من تشوهات غير مفسرة في السائل المنوي".


يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما يصبح مجرى الهواء ضيقًا أثناء النوم، مما يؤدي إلى شخير عالٍ يتقطع بتوقفات في التنفس.

يُصيب هذا الاضطراب حوالي ربع الرجال فوق سن الثلاثين، ولا يقتصر تأثيره على الشعور بعدم الراحة فحسب، بل إن المرضى الذين يعانون منه أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى ويؤثر ذلك على حياتهم الجنسية.

دراسة قديمة تؤكد النتيجة 

في الماضي، وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة أن انقطاع النفس النومي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بضعف الانتصاب، ومع ذلك هناك أدلة قليلة حول كيفية تأثر الحيوانات المنوية.

في عام 2025، كتب أطباء المسالك البولية في البرازيل رسالة إلى مجلة Nature Reviews Urology جادلوا فيها بأن طب النوم يجب أن يكون جزءًا من التقييم الروتيني لعقم الذكور.

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية القائمة على الملاحظة إلى أن نقص الأكسجين أو الالتهاب الجهازي، الناجم عن انقطاع النفس النومي، قد يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

هذه الدراسة الجديدة، التي قادها باحثون في مستشفى جامعة هونغ كونغ-شنتشن في الصين، صغيرة ولم يتم توزيع العلاج عشوائياً، لكن المؤلفين يقولون إنها تستكشف "فجوة معرفية حرجة" لم يتم استكشافها إلى حد كبير.

النوم الحيوانات المنوية انقطاع النفس النومي نقص الأكسجين ضعف الانتصاب الخصيتين

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