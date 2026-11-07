حقيقة مفاوضات وليد الركراكي لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن| خاص

تصدر اسم المدرب المغربي وليد الركراكي المشهد خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن دخوله دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، في ظل الجدل المثار حول مستقبل الجهاز الفني للفراعنة.

وعلم “صدى البلد” من مصادره وجود مفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، ووليد الركراكي، لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، مستندة إلى خبراته السابقة ونجاحه في قيادة منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وجاءت القائمة المتوقعة لمنتخب مصر كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

- خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فايد، رامي ربيعة.

- خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه.

- خط الهجوم: محمود ممدوح، محمد صلاح، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن يكشف حسام حسن عن القائمة النهائية لمنتخب مصر غدًا، الأحد، تمهيدًا لبدء الاستعدادات لمواجهتي مالاوي، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف المنتخب في مشوار التصفيات.



