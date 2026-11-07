قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات نيوزيلندا بلا حسم.. 300 ألف صوت قد تحدد هوية الحكومة الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت تقارير أن نتائج الانتخابات العامة في نيوزيلندا لم تسفر عن فائز واضح، بعدما أظهرت النتائج الأولية تقاربًا شديدًا بين الحزب الوطني الحاكم وحزب العمال المعارض، وسط ترقب فرز نحو 300 ألف صوت خاص قد تحسم هوية الحكومة المقبلة.

وقال زعيم الحزب الوطني ورئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن حزبه لا يزال يمتلك «طريقًا لتشكيل الحكومة المقبلة»، لكنه أقر بصعوبة التنبؤ بالنتيجة النهائية قبل الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة، وفقًا لإذاعة نيوزيلندا.

وتشمل الأصوات الخاصة الناخبين غير المسجلين في قوائم مراكز الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم، والمسجلين في السجلات غير المنشورة، والمقيمين خارج البلاد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعذر عليهم الوصول إلى مراكز التصويت.

وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب العمال على 29.4% من الأصوات، بما يعادل 710 آلاف و330 صوتًا، مقابل 29.2% للحزب الوطني، بإجمالي 706 آلاف و680 صوتًا، بفارق لا يتجاوز بضعة آلاف من الأصوات.

وعلى مستوى المقاعد البرلمانية، حصل الحزب الوطني على 42 مقعدًا، بينما نال حزب العمال 36 مقعدًا، في برلمان يتكون من 120 مقعدًا، ويتطلب الحصول على 66 مقعدًا على الأقل لضمان الأغلبية وتشكيل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة قد يعتمد على التحالفات مع الأحزاب الأخرى، إذ يضم الائتلاف الحاكم بقيادة لوكسون الحزب الوطني وحزب العمل النيوزيلندي وحزب نيوزيلندا أولًا.

ويشغل حزب العمل النيوزيلندي 13 مقعدًا، بينما يمتلك حزب نيوزيلندا أولًا 12 مقعدًا، ما يجعل حسابات التحالفات السياسية عاملًا حاسمًا في تحديد شكل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 27 نوفمبر، وسط ترقب سياسي لما ستسفر عنه عملية فرز الأصوات الخاصة، التي قد تغير موازين القوى داخل البرلمان النيوزيلندي.

نتائج الانتخابات العامة في نيوزيلندا نيوزيلندا الانتخابات العامة في نيوزيلندا رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون حزب العمل النيوزيلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كتب شرعية معتمدة وسهلة في العقيدة والعبادات.. تعرف عليها

ممارسة مهنة الطب

حكم ممارسة الطب ونشر وصفات دوائية من غير المتخصصين.. دار الإفتاء تجيب

انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

بمشاركة 16 ألف دارس.. انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر | صور

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد