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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد شاهين: النساء كرهوني فى شخصية علي بـ «طالع نازل».. خاص

محمد شاهين
محمد شاهين
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشف الفنان محمد شاهين عن كواليس تعاونه مع الفنان منى زكي فى مسلسل “طالع نازل”، والذى أثار حالة من الجدل الواسع فور عرضه. 

https://www.youtube.com/shorts/FuohBgOwFYg

وقال محمد شاهين، فى لقاء بكاميرا “صدى البلد”: “سعيد للغاية بالتعاون مع الفنانة منى زكي، وسعيد بالنجاح الذى حققه العمل، حيث خلق حالة من الجدل على السوشيال ميديا”. 

وأضاف: “ردود الفعل لقيت نساء كثيرات كرهوني فى شخصية علي”. 

محمد شاهين يتحدث عن مسيرته الفنية 

من ناحية أخرى، استضافت الإعلامية عبلة سلامة الفنان محمد شاهين في برنامج "عندك وقت مع عبلة"، والذي يذاع كل أسبوع يوم السبت على شاشة قناة mbc مصر.

تحدث شاهين عن الجانب الإنساني في مسيرته الفنية التي تمناها منذ الصغر قائلا: "حلمي من الطفولة هو التمثيل وسعيت فيه بكل شغف، وكان سقف طموحاتي دايما عالي، وطبعا اتصدمت كتير وزعلت كتير لكن راضي جدا عن اللي وصلتله".

وكشف شاهين أنه يميل إلى السلام النفسي في حياته دائما، وأنه يحب الزراعة.

وفاجأ عبلة سلامة بأنه قام بزراعة التوت والجوافة في منزله.

وكشف شاهين أيضا خلال اللقاء كواليس استعداده لشخصية مسلسل “لام شمسية” قائلا: "قعدت مع دكتورة نفسية علشان أفهم الشخص، وأحاول أوصل لمبررات دفعته يكون بهذا السوء رغم أنه نموذج لناس كتير بنشوفها في حياتنا بيمثلوا القيم والمبادئ، وهما بيعملوا أسوأ شيء، ونجاح وسام في لام شمسية قريب لقلبي زي شخصية خالد في مسلسل موضوع عائلي اللي كان فرفوش ومختلف تماما". 

وأرجع نجاح شخصياته للمخرجين الذين يتعاون معهم دائما، وأنه يتمنى التعاون مع كاملة أبو ذكري ومحمد ياسين وتامر محسن.

وعن رأيه في نجاح الممثل قال شاهين: "التمثيل مش زي البخت في البطيخة ولا زي الحظ في الجواز وأنا مؤمن إن أي موهوب في التمثيل مهما فرصته اتأخرت هتحصل بالسعي، وأنا مريت بتجربة 5 سنين من 2018 لحد 2023 مبشتغلش وبيجيلي ورق مش قوي بسبب مشكلة ما ثم اتحلت الحمد لله".

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.

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