اتصدمت كتير .. محمد شاهين : مشكلة منعتني 5 سنين من التمثيل

استضافت الإعلامية عبلة سلامة الفنان محمد شاهين في برنامج "عندك وقت مع عبلة" والذي يذاع كل أسبوع يوم السبت على شاشة قناة mbc مصر.

تحدث شاهين عن الجانب الإنساني في مسيرته الفنية التي تمناعا منذ الصغر قائلا " حلمي من الطفولة هو التمثيل وسعيت فيه بكل شغف وكان سقف طموحاتي دايما عالي وطبعا اتصدمت كتير وزعلت كتير لكن راضي جدا عن اللي وصلتله"

وكشف شاهين أنه يميل إلى السلام النفسي في حياته دائما وأنه يحب الزراعة وفاجأ عبلة سلامة بأنه قام بزراعة التوت والجوافة في منزله

كشف شاهين أيضا خلال اللقاء كواليس استعداده لشخصية مسلسل لام الشمسية قائلا "قعدت مع دكتورة نفسية علشان أفهم الشخص وأحاول أوصل لمبررات ظفعته يكون بهذا السوء رغم إنه نموذج لناس كتير بنشوفها في حياتنا بيمثلوا القيم والمباديء وهما بيعملوا أسوأ شيء ونجاح وسام في لام شمسية قريب لقلبي زي شخصية خالد في مسلسل موضوع عائلي اللي كان فرفوش ومختلف تماما " وأرجع نجاح شخصياته للمخرجين الذي يتعاون معهم دائما وأنه يتمنى التعاون مع كاملة أبو ذكري ومحمد ياسين وتامر محسن

وعن رأيه في نجاح الممثل قال شاهين "التمثيل مش زي البخت في البطيخة ولا زي الحظ في الجواز وأنا مؤمن إن أي موهوب في التمثيل مهما فرصته اتأخرت هتحصل بالسعي وأنا مريت بتجربة ٥ سنين من ٢٠١٨ لحد ٢٠٢٣ مبشتغلش وبيجيلي ورق مش قوي بسبب مشكلة ما ثم اتحلت الحمدلله"

