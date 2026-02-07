الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

بدأت منذ قليل الحلقة قبل الأخيرة من برنامج دولة التلاوة، وافتتح المتسابقون الحلقة بابتهال "قمر سيدنا النبي" بصحبة المنشد الديني مصطفى عاطف.

ويشارك في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، كلا من: محمود كمال الدين - أحمد محمد علي - محمد القلاجي - محمد أحمد حسن - أشرف سيف - محمد محمد كامل.

ويشارك المنشد مصطفى عاطف، للمرة الثانية في حلقات برنامج دولة التلاوة.

وتضم لجنة التحكيم، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، القارئ طه النعماني، ويشارك في البرنامج الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والداعية مصطفى حسني.