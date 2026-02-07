نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل

علق الإعلامي نشأت الديهي، على ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، حيث نقلت تصريحاته الأخيرة بشأن مسألة “التطبيع مع إسرائيل|، مؤكدًا أن الصحيفة "نشرت ما قاله نصًّا” نقلًا عن برنامجه "بالورقة والقلم".

وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء اليوم السبت، أن رسالته للداخل الإسرائيلي كانت واضحة وحاسمة، قائلًا: “لا تظنوا أن هناك عربيًا محترمًا يمكن أن يمد يده بالسلام مع إسرائيل؛ في ظل شلالات الدم التي تُراق في غزة”.

جاء ذلك؛ تعليقًا على الجدل المثار، عقب ما كتبه المهندس ممدوح حمزة بشأن استيراد مصر لـ"تمور" من إسرائيل.

وأشار إلى أن نقل صحيفة معاريف لتصريحاته كاملة؛ يُعد دليلًا على أن الإعلام المصري يُتابَع ويُرصد بدقة، مؤكدًا أن ما يقدمه، هو تحليلات حقيقية، وربط موضوعي للأحداث دون أي أهواء، سوى الانحياز الكامل لمصلحة مصر.

وشدد على أن منهجه الإعلامي يقوم على تقديم معلومات منضبطة وتحليلات مهنية، بعيدًا عن أي ميول أو حسابات،: "لا هوى لنا إلا هوى مصر".