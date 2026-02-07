قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مشروبات المناعة ملكة الشتاء
مشروبات المناعة ملكة الشتاء
خالد يوسف

في الليالي الباردة، ليس هناك خيار أمامك أفضل من أن تدخل المطبخ بنفسك، لاعداد كوباً من أحد المشروبات الساخنة، وعلى نار هادئة، سعياً وراء الاستمتاع بالدفء كأقصر الطرق للحماية من برودة الطقس وتقوية المناعة.

ملك مشروبات الشتاء 

يأتي السحلب على رأس قائمة المشروبات الشتوية، لمذاقه المحبب، ويضاف إليه خلال تصنيعه الحليب والأرز المطحون والنشا والسكر والفانيليا، ما يجعله سميك القوام.

ويتمتع السحلب بقيمة غذائية عالية، ويمكن زيادتها بإضافة بعض الإضافات، مثل جوز الهند والفول السوداني والمكسرات، كما يمكن تزيينه بالفواكه مثل الموز والفراولة.

الكاكاو (الشوكولاتة الساخنة) معشوق الأطفال

ومن أكثر المشروبات المفضلة في فصل الشتاء، خاصة لدى صغار السن لمذاقه المحبب، الكاكاو (الشوكولاتة الساخنة)، وذكرت دراسات حديثة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف.

ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة كبار السن.. وهو سهل التحضير حيث يتم تحضيره بإضافة الحليب الساخن والسكر إليه.

صاحب الشعبية الأولى

يحظى حمص الشام بمذاقه الحار، بشعبية كبيرة في مصر، فكوب واحد منه يُشعرك بالدفء، وهو عبارة عن حبات الحمص المسلوقة يضاف إليها الشطة والليمون والبهارات.

وطريقة إعداد حمص الشام منزلياً سهلة للغاية، بنقع ربع كيلو حمص في الماء لمدة 8 ساعات، مع تغيير الماء، ثم يسلق على النار لمدة ربع ساعة، وتضاف إليه صلصة الطماطم والبصل والثوم (توضع بصلة كاملة، مع عمل فتحات طولية بالسكين، وكذلك الثوم، للحصول على الزيوت العطرية والمذاق منها)، وعند قرب التسوية تضاف إليه التوابل والملح، ويقدم ساخناً مع الليمون والشطة، حسب الرغبة.

وعن فوائد مشروب حمص الشام، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويخفض ضغط الدم المرتفع، ويحافظ على صحة العظام، كما يخفض من مستوى الكولسترول الضار، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان القولون، كما يحسّن من عملية الهضم، ويقي من الإمساك.

المشروب الذهبي

من أكثر المشروبات الشتوية غير التقليدية التي تساعد على الدفء، هو «المشروب الذهبي».

هذا المشروب هو خليط من الحليب بالكركم، الذي يطلق عليه «الذهبي» نظراً لفوائده الصحية المتعددة بفعل الكركم، و بجانب التدفئة يعمل على تقوية الجهاز المناعي والمساعدة على محاربة السرطان والتقليل من الالتهابات، إلى جانب فقد دهون الجسم وتقوية العظام، وإزالة السموم من الكبد، لذا ينصح بتناوله كل يوم قبل النوم».

ولتحضير كوب من المشروب الذهبي، نغلي الحليب على النار ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الكركم، ومن الممكن إضافة إليه نصف ملعقة من مسحوق القرفة أو الحبهان، ويفضل تناوله دون إضافة السكر.

مصدر الطاقة

يعدّ مشروب «الهوت سيدر» المكون من عصير التفاح الساخن مع القرفة، من المشروبات المبتكرة للتدفئة في فصل الشتاء؛ حيث تستخدم في تحضيره أعواد القرفة مع عصير التفاح.

ويعد هذا المشروب مصدراً للطاقة، كما له فوائد كثيرة لجسم الإنسان، فهو يساعد على زيادة حرق الدهون وفقدان الوزن وتقليل الإصابة بضغط الدم.

البليلة صاحبة الشعبية عربيا

توصف البليلة بأنها إحدى الأكلات الشعبية في البلاد العربية، رغم أنها تعرف بعدة مسميات، وتعدّ طريقة تحضيرها في مصر هي الأشهر؛ حيث تتكون من حبوب القمح باللبن والسكر، ويتم سلق حبوب القمح، وإضافة الحليب إليها والسكر والمكسرات.

وتساعد البليلة على إمداد الجسم بنسبة جيدة من السعرات الحرارية التي تساعد على زيادة مستويات الطاقة في الجسم، لكونها تجمع بين فوائد حبوب القمح وفوائد الحليب.

ملك البروتينات

من أكثر المشروبات الشتوية التي تساعد على الدفء القرفة بالزنجبيل، خاصة إذا أضيف إليهما الحليب؛ حيث يُغلى الحليب مع مسحوقي القرفة والزنجبيل، إضافة إلى السكر، ثم يُصفى قبل التقديم، ويمكن زيادة فوائده عند استخدام العسل للتحلية بدلاً من السكر.

ومن المعروف أن هذا المشروب له كثير من الفوائد الصحية بجانب التدفئة، باعتباره وصفة غنية بالبروتينات، فهو ينشط الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على رفع المناعة.

الحليب بالكركم الهوت سيدر مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات المشروبات الساخنة

