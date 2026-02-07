قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
رياضة

مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل

مران الأهلي
مران الأهلي
محمد سمير

حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب على إجراء مران خفيف للاعبي الفريق في فندق الإقامة بالجزائر؛ استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وخاض لاعبو الأهلي مرانًا بدنيًا خفيفًا؛ لتجهيزهم بشكل جيد، كما حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح الأحد، بعد مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وتتحرك بعثة الأهلي إلى مطار هواري بومدين مباشرة عقب المباراة؛ من أجل سرعة إنهاء كافة إجراءات المغادرة والعودة إلى القاهرة.

وكان آخر ظهور للأهلي في دور المجموعات عندما تعادل خارج أرضه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1/1 ، فيما سقط شبيبة القبائل في الجولة الماضية في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يأتي فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث بينما يحل فريق شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

الأهلى مواجهة شبيبة القبائل ييس توروب شبيبة القبائل الجزائري دوري أبطال أفريقيا يانج أفريكانز

