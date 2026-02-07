هل يفقد دوري روشن بريقه؟ .. تقارير أوروبية تثير القلق .. والإعلام السعودي يرد بالحسم

عاد الجدل ليخيم على مشروع الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أحد أضخم المشروعات الرياضية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بعدما فجرت تقارير صحفية أوروبية تساؤلات حادة حول مستقبل البطولة من الناحية الاستثمارية والفنية في ظل اقتراب نهاية عقود عدد كبير من نجومها وتزايد الحديث عن احتمالية رحيل أسماء بارزة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدوري السعودي دوري روشن قد انطلق في نسخته الجديدة بمشروع طموح بدأ فعليا مع التعاقد التاريخي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من مانشستر يونايتد إلى صفوف النصر في صفقة غيرت خريطة الاهتمام العالمي بالبطولة وفتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من التعاقدات مع نجوم الصف الأول في أوروبا.

تحذير برتغالي من خطر قادم

صحيفة أبولا البرتغالية سلطت الضوء في تقرير موسع على ما وصفته بمرحلة حساسة يمر بها الدوري السعودي مشيرة إلى أن البطولة تقف أمام مفترق طرق حقيقي خاصة مع اقتراب انتهاء عقود ما يقرب من 125 لاعبًا مع نهاية الموسم الجاري وهو ما قد يفتح الباب أمام نزيف محتمل في صفوف النجوم.

ووفقًا للتقرير فإن فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار بعدما فشلت عدة محاولات لرحيل أو إعادة هيكلة عقود لاعبين بارزين من بينهم بينتو حارس النصر ويانيك كاراسكو جناح الشباب وماركوس ليوناردو مهاجم الهلال وموسى ديابي لاعب الاتحاد وهو ما عكس – بحسب الصحيفة – حالة من التباطؤ في وتيرة القرارات الاستثمارية مقارنة بالمواسم الماضية.

رونالدو في قلب المشهد

وألقى التقرير الضوء على موقف كريستيانو رونالدو الذي قيل إنه أبدى امتعاضه من تفاوت حجم الدعم والاستثمار بين الأندية خاصة مقارنة بما يحظى به الهلال في ظل سعي النصر للحفاظ على مكانته التنافسية محليًا وقاريًا.

كما أشار التقرير إلى تداول أنباء عن تأخر مستحقات مالية لبعض اللاعبين في فترات سابقة ما أعاد طرح تساؤلات حول آليات إدارة الملف الرياضي من جانب صندوق الاستثمارات العامة ومدى استدامة النموذج الحالي على المدى المتوسط والبعيد.

الاتحاد الأكثر تضررًا

وبحسب الصحيفة البرتغالية يعد نادي الاتحاد من أكثر الأندية التي قد تتأثر في المرحلة المقبلة بعد رحيل أسماء ثقيلة مثل نجولو كانتي الذي انتقل إلى فنربخشة التركي عقب فسخ عقده إلى جانب انتقال كريم بنزيما إلى الهلال في صفقة أحدثت ضجة واسعة داخل الشارع الرياضي السعودي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أشار التقرير إلى احتمالية رحيل لاعبين آخرين مثل فابينيو ودانيلو بيريرا فضلًا عن وجود اهتمام أوروبي بعدد من اللاعبين البارزين من بينهم حسام عوار وروجر فرنانديز.

ويمتد الغموض كذلك إلى أندية أخرى حيث بات كاليدو كوليبالي في الهلال حرًا في التفاوض بينما يواجه مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وإينيجو مارتينيز موقفًا مشابهًا في النصر في حين يقترب عقد فرانك كيسي مع الأهلي من نهايته إلى جانب أسماء أخرى مثل ناتشو فرنانديز وجورجينيو فينالدوم مع استثناء وحيد تمثل في روبن نيفيز الذي جدد عقده مع الهلال.

شائعات إعلامية .. ورد رسمي

في المقابل شهدت الساعات الأخيرة تداول شائعات عن انسحاب بعض الشبكات التليفزيونية العالمية من نقل مباريات الدوري السعودي بزعم تراجع نسب المشاهدة عقب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراتين متتاليتين مع النصر.

إلا أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية حسمت الجدل ونفت بشكل قاطع صحة هذه الأنباء مؤكدة أن الحديث عن انسحاب شبكة FOX Sports الأمريكية أو غيرها لا يمت للواقع بصلة وأن جميع اتفاقيات البث لا تزال سارية دون أي تغيير.

وشدد التقرير السعودي على أن ربط مستقبل الدوري أو اهتمام الجماهير بوجود لاعب واحد مهما بلغت نجوميته يعد تحليلًا قاصرا خاصة أن النصر واصل تحقيق الانتصارات في غياب رونالدو واستمر في ملاحقة الهلال على صدارة جدول الترتيب.

واختتمت الصحيفة تأكيدها على أن الدوري السعودي بات مشروعًا متكاملًا لا يعتمد على اسم واحد بل يقوم على منظومة شاملة تشمل تطوير البنية التحتية ورفع جودة المنافسة واستقطاب نجوم من مدارس كروية مختلفة إلى جانب الاستعداد المبكر لاستضافة كأس العالم 2034.