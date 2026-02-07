قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
هل يفقد دوري روشن بريقه؟ .. تقارير أوروبية تثير القلق .. والإعلام السعودي يرد بالحسم

الدوري السعودي
الدوري السعودي

عاد الجدل ليخيم على مشروع الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أحد أضخم المشروعات الرياضية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة بعدما فجرت تقارير صحفية أوروبية تساؤلات حادة حول مستقبل البطولة من الناحية الاستثمارية والفنية في ظل اقتراب نهاية عقود عدد كبير من نجومها وتزايد الحديث عن احتمالية رحيل أسماء بارزة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدوري السعودي دوري روشن قد انطلق في نسخته الجديدة بمشروع طموح بدأ فعليا مع التعاقد التاريخي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من مانشستر يونايتد إلى صفوف النصر في صفقة غيرت خريطة الاهتمام العالمي بالبطولة وفتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من التعاقدات مع نجوم الصف الأول في أوروبا.

تحذير برتغالي من خطر قادم

صحيفة أبولا البرتغالية سلطت الضوء في تقرير موسع على ما وصفته بمرحلة حساسة يمر بها الدوري السعودي مشيرة إلى أن البطولة تقف أمام مفترق طرق حقيقي خاصة مع اقتراب انتهاء عقود ما يقرب من 125 لاعبًا مع نهاية الموسم الجاري وهو ما قد يفتح الباب أمام نزيف محتمل في صفوف النجوم.

ووفقًا للتقرير فإن فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار بعدما فشلت عدة محاولات لرحيل أو إعادة هيكلة عقود لاعبين بارزين من بينهم بينتو حارس النصر ويانيك كاراسكو جناح الشباب وماركوس ليوناردو مهاجم الهلال وموسى ديابي لاعب الاتحاد وهو ما عكس – بحسب الصحيفة – حالة من التباطؤ في وتيرة القرارات الاستثمارية مقارنة بالمواسم الماضية.

رونالدو في قلب المشهد

وألقى التقرير الضوء على موقف كريستيانو رونالدو الذي قيل إنه أبدى امتعاضه من تفاوت حجم الدعم والاستثمار بين الأندية خاصة مقارنة بما يحظى به الهلال في ظل سعي النصر للحفاظ على مكانته التنافسية محليًا وقاريًا.

كما أشار التقرير إلى تداول أنباء عن تأخر مستحقات مالية لبعض اللاعبين في فترات سابقة ما أعاد طرح تساؤلات حول آليات إدارة الملف الرياضي من جانب صندوق الاستثمارات العامة ومدى استدامة النموذج الحالي على المدى المتوسط والبعيد.

الاتحاد الأكثر تضررًا

وبحسب الصحيفة البرتغالية يعد نادي الاتحاد من أكثر الأندية التي قد تتأثر في المرحلة المقبلة بعد رحيل أسماء ثقيلة مثل نجولو كانتي الذي انتقل إلى فنربخشة التركي عقب فسخ عقده إلى جانب انتقال كريم بنزيما إلى الهلال في صفقة أحدثت ضجة واسعة داخل الشارع الرياضي السعودي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أشار التقرير إلى احتمالية رحيل لاعبين آخرين مثل فابينيو ودانيلو بيريرا فضلًا عن وجود اهتمام أوروبي بعدد من اللاعبين البارزين من بينهم حسام عوار وروجر فرنانديز.

ويمتد الغموض كذلك إلى أندية أخرى حيث بات كاليدو كوليبالي في الهلال حرًا في التفاوض بينما يواجه مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وإينيجو مارتينيز موقفًا مشابهًا في النصر في حين يقترب عقد فرانك كيسي مع الأهلي من نهايته إلى جانب أسماء أخرى مثل ناتشو فرنانديز وجورجينيو فينالدوم مع استثناء وحيد تمثل في روبن نيفيز الذي جدد عقده مع الهلال.

شائعات إعلامية .. ورد رسمي

في المقابل شهدت الساعات الأخيرة تداول شائعات عن انسحاب بعض الشبكات التليفزيونية العالمية من نقل مباريات الدوري السعودي بزعم تراجع نسب المشاهدة عقب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراتين متتاليتين مع النصر.

إلا أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية حسمت الجدل ونفت بشكل قاطع صحة هذه الأنباء مؤكدة أن الحديث عن انسحاب شبكة FOX Sports الأمريكية أو غيرها لا يمت للواقع بصلة وأن جميع اتفاقيات البث لا تزال سارية دون أي تغيير.

وشدد التقرير السعودي على أن ربط مستقبل الدوري أو اهتمام الجماهير بوجود لاعب واحد مهما بلغت نجوميته يعد تحليلًا قاصرا خاصة أن النصر واصل تحقيق الانتصارات في غياب رونالدو واستمر في ملاحقة الهلال على صدارة جدول الترتيب.

واختتمت الصحيفة تأكيدها على أن الدوري السعودي بات مشروعًا متكاملًا لا يعتمد على اسم واحد بل يقوم على منظومة شاملة تشمل تطوير البنية التحتية ورفع جودة المنافسة واستقطاب نجوم من مدارس كروية مختلفة إلى جانب الاستعداد المبكر لاستضافة كأس العالم 2034.

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

وكيل إسكان النواب: التوسع في معارض "أهلا رمضان" بسوهاج ضرورة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

عمرة

غرامة 2 مليون جنيه عقوبة المخالفين لقانون بوابة العمرة.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب

النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025 الأسبوع الجاري

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

