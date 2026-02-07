قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بسبب رونالدو.. حقيقة انسحاب قنوات عالمية من بث الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو
محمد سمير

حسمت تقارير إعلامية سعودية الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول الأنباء التي تحدثت عن انسحاب بعض الشبكات التليفزيونية العالمية من نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، على خلفية غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع فريقه النصر في مباراتين متتاليتين.

وكانت تقارير غير رسمية قد تداولت أنباء عن اتخاذ شبكة FOX Sports الأمريكية قرارًا بالانسحاب من بث منافسات دوري روشن، بدعوى تراجع الاهتمام الجماهيري بسبب غياب قائد النصر عن مواجهتي الرياض والاتحاد، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، نفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه شائعات لا تستند إلى أي أساس واقعي، ولا تعكس حقيقة الوضع الإعلامي أو التعاقدي الخاص ببث الدوري السعودي، الذي لا يزال يحظى باتفاقيات نقل سارية ومعتمدة مع عدد من الشبكات العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن ربط هذه الادعاءات بغياب كريستيانو رونالدو جاء في إطار تحليل غير دقيق، خاصة أن فريق النصر نجح في تحقيق الفوز خلال مباراتي الرياض والاتحاد رغم غياب نجمه البرتغالي، ليواصل منافسته القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري خلف الهلال.

وشدد التقرير على أن مشروع الدوري السعودي لا يعتمد على نجم واحد، مهما بلغت شعبيته، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل التطوير الفني، والتنظيمي، والتسويقي، إلى جانب استقطاب العديد من النجوم العالميين ورفع جودة المنافسة بشكل عام.

واختتمت الصحيفة تأكيدها على أن الدوري السعودي يواصل حصد زخم إعلامي متزايد على المستوى العالمي، ما يستوجب توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه الأخبار، التي قد تسيء لصورة البطولة أو تخلق انطباعات غير حقيقية لدى المتابعين.
 

