محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن إدارة نادي النصر السعودي استقرت على الموافقه علي رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة " The i Paper " الأمريكية، أن إدارة نادي النصر السعودي قررت استبدال كريستيانو رونالدو بنجم عالمي آخر ، والأقرب هو المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالاضافة إلى برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “أبولا ” البرتغالية ، إن رونالدو كان على استعداد للمشاركة فى لقاء الاتحاد، حال حصوله على مستحقاته المتأخرة من النادي السعودي.