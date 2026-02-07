أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

تستعد شركة ريفيان ، لإحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات الكهربائية 2026، عبر براءة اختراع جديدة تنهي تمامًا أزمة "قلق المدى" ونفاد البطارية على الطرق السريعة.

وتتيح هذه التقنية المبتكرة شحن سيارة كهربائية من أخرى باستخدام التيار المستمر (DC)، مما يوفر سرعات شحن فائقة تتجاوز بمراحل أنظمة الشحن التقليدية المتاحة حاليًّا في الأسواق العالمية.

تقنية الشحن ثنائي الاتجاه وسرعات المستوى الثالث (Level 3)

بينما تقتصر معظم السيارات الكهربائية الحديثة مثل فورد وهيونداي على الشحن ثنائي الاتجاه من "المستوى الثاني" البطئ، نجحت ريفيان في تطوير ممر طاقة يسمح بنقل تيار الشحن السريع مباشرة بين بطاريتي السيارتين.

ويضمن هذا الابتكار الحصول على مدى قيادة كافٍ للوصول إلى محطات الشحن القريبة في غضون دقائق معدودة، وهو ما يمثل تفوقًا صريحًا على الحلول الحالية التي تتطلب ساعات من الانتظار للحصول على أميال قليلة.

مواصفات شاحن ريفيان الجديد وقدرة نقل الطاقة بـ “التيار المستمر”

تشير الوثائق الفنية المسربة إلى أن نظام شحن ريفيان الجديد يدعم جهدًا كهربائيًّا يصل إلى 900 فولت وقدرة تدفق تبلغ 300 كيلوواط، مما يجعل عملية إنقاذ السيارات الكهربائية أسرع من عملية ملء خزان الوقود التقليدي.

هذه القدرة العالية في تكنولوجيا البطاريات تسمح للسيارة المانحة بإضافة مسافة تقارب 32 كيلومترًا (20 ميلًا) للسيارة الأخرى في دقيقة واحدة فقط، وهو معدل غير مسبوق في تقنيات الشحن البيني.

مستقبل التنقل المستدام وحلول طاقة الطوارئ من ريفيان

لا تقتصر فوائد هذه التقنية على خدمات المساعدة على الطريق فحسب، بل تمتد لتشمل إدارة الطاقة الذكية في مواقع العمل والمنازل.

فمن خلال استخدام التيار المستمر عالي القدرة، يمكن لمالكي سيارات ريفيان تشغيل معدات ثقيلة أو تزويد منازلهم بالطاقة بكفاءة قصوى خلال انقطاع التيار، مما يعزز من قيمة الاستثمار في السيارات الكهربائية كأدوات طاقة متنقلة قادرة على مواجهة الظروف الطارئة بكل سهولة.