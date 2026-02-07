يورتشيتش: مباراة ريفرز مهمة وبيراميدز يسعى للفوز والصدارة

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية مباراة ريفرز يونايتد النيجيري على الرغم من أن الفريق ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها ويسعى للحفاظ على لقبه.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو في نيجيريا في خامس جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه رغم التأهل للدور المقبل إلا أن مباراة ريفرز تبقى ذات أهمية كبيرة لنادي بيراميدز، خاصة وأن النادي يلعب على صدارة المجموعة وسيلعب من أجل الفوز لضمان الصدارة، وبالطبع بالنسبة لبطل أفريقيا يلعب كل مبارياته من أجل الفوز سواء خارج أو داخل أرضه ومهما كانت الظروف.

أشار المدير الفني إلى أن الفريق حضر إلى نيجيريا وهو يعاني من عدد كبير من الغيابات بسبب الإصابات أو الراحة، ولكن رغم ذلك لابد من اللعب على الفوز بالمباراة التي هي بمثابة فرصة للجهاز الفني لإشراك بعض اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا في المباريات الأخيرة وكذلك الصفقات الجديدة، من أجل تجهيز الجميع للمواجهات المقبلة.

أكد يورتشيتش أن بيراميدز يعاني بشدة من ضغط المباريات وخلال فترة زمنية قصيرة جدا خاض عدة مواجهات محلية وقارية وتخللها سفر للمغرب ونيجيريا وسفر داخل مصر كذلك، وهو ما يؤثر بالسلب على اللاعبين.

من الطبيعي أن تكون هناك غيابات كثيرة ورغبة من الجهاز الفني في منح بعض اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس وتحديدا الثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي.

وجدد يورتشيتش التأكيد على ثقته الكبيرة في المهاجم فيستون ماييلي رغم غيابه عن التهديف منذ فترة طويلة، مؤكدا أنه لاعب مهم جدا للفريق وساهم في كثير من الأهداف والبطولات.

واختتم حديثه قائلا: كل لاعب في العالم يمر بفترة مثل هذه من عدم التهديف وهو أمر طبيعي في كرة القدم وبالنسبة للمهاجمين تحديدا، ولكن يبقى ماييلي لاعبا من الطراز الرائع وهو على ثقته بأن اللاعب سيعود إلى مستواه في المرحلة المقبلة وسيعود للتسجيل من جديد.