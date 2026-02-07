قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
حوادث

المستشار بولس فهمي: القضاء الدستوري يوازن الاختصاصات بين سلطات الدولة

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي
إسلام دياب

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية التاسع، إن الازدهار الحقيقي للحضارة المصرية قائم على ترسيخ اوجه التعاون والتكامل بين مصر وإفريقيا، مشيرا إلى أن الاتصال الجغرافي الوثيق بين سائر الدول الإفريقية أمر حتمي يستوجب تعاون بناء يراعي البعد الثقافي.

وأضاف أن هذا التواصل نجح في أن يصون علاقات متينه بين شعوب القارة السمراء، مؤكدا أن هذا التعاون وذلك التكافل الذي تتصل حلقاته عبر التاريخ هو الذي رسخ أسس العلاقة الوثيقة التي تجمع شعوبنا معا.

وأشار إلى أنه مهما بلغ الدستور من نمو في الصياغة يظل معلقا يعتمد على قضاء مستقل لحمايته، مؤكدا أن استقلال القضاء الدستوري لم يكن يوما رفاهية ، كما أشار إلى أن دور القضاء الدستوري اتخذ أبعادا أكثر عمقا وشمولية، وأن بعض الدول الإفريقية واجهت تحديات جسيمة عقب استقلالها استلزمت وجود القضاء الدستوري.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال كلمته باجتماع القاهرة التاسع، أن القضاء الدستور الأفريقي سعى لحماية السلم الاجتماعي والحكم الرشيد، مؤكدا أن استقلال القضاء الدستوري حق أصيل للشعوب ليس مجرد حصانة كفلها الدستور.

وأكد أن  القاضي الدستوري هو الذي يفكك الأزمات ويحمي حقوق المواطنين، ويوازن الاختصاصات بين سلطات الدولة، عبر فهم عميق للنصوص الدستورية.
 

ويعقد اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، والذى يتضمن مناقشة 3 محاور رئيسية حيث يتمثل المحور الأول فى استقلال القضاء الدستوري لإحداث توازن بين السلطات الثلاثة فى مجال أعمال الرقابة الدستورية، والمحور الثاني التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أما المحور الثالث يتعلق بحدود اختصاص القضاء الدستوري.

المحكمة الدستورية مؤتمر المحاكم الدستورية مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

وزير العمل

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير الزراعة

غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

