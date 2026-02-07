ننشر أسماء ضحايا حادث تسرب العاز داخل مدرسة تحت الإنشاء بمطروح

حصل ” صدى البلد " على أسماء ضحايا حادث ، استنشاق غاز أول أكسيد الكربون داخل مدرسة تحت الإنشاء بقرية غزالة التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح والذى أسفر عنه مصرع 3 أشخاص ، وأُصيب 5 آخرون بحالات اختناق .

واستقبلت مستشفى الضبعة 3 وفيات وهم

ياسر ع.ف – 33 عامًا

محمد ع.ف

محمد ع.ب – 28 عامًا – من محافظة أسيوط

كما استقبلت المستشفى 5 مصابين هم: السيد .ع وصبري .ع ومحمد .خ وأحمد .ج ومحمود .ج.

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت بلاغًا بوقوع حالات اختناق داخل موقع العمل، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى التعامل الطبي مع الحالات ووضعهم تحت الملاحظة.