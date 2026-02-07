قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة

إسراء صبري

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة طقس حار تضرب مختلف المحافظات، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مع توقعات ببلوغ ذروة الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض تدريجيًا.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد موجة طقس حار أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات بـ7 إلى 8 درجات

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

وأوضحت أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا يتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات فوق معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 27 و28 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة غدًا

وأشارت إلى أن غدًا يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتجاوز العظمى على القاهرة الكبرى 28 و29 درجة مئوية، بينما تسجل في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، ما بين 31 و32 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، خاصة في فترة الظهيرة.

حالة الطقس اليوم

أجواء ليلية مائلة للبرودة

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 18 و19 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء تكون باردة نسبيًا لكنها ليست شديدة البرودة.

استمرار الارتفاعات خلال الأسبوع

وأكدت على أن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا بعد غد، إلا أن الارتفاعات تستمر طوال الأسبوع الجاري وحتى بداية الأسبوع المقبل على الأقل.

انخفاض تدريجي ونشاط للرياح

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى خلال الفترات المقبلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة في بعض المناطق.

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
BMW
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
ما هو تسوس الأسنان؟
