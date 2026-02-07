عقب تجديد التعاقد.. محمد صلاح يخسر 14.5 مليون جنيه إسترليني من دخله مع ليفربول

خسر محمد صلاح، نجم ليفربول بسبب عقده الأخير الذي جدده مع الريدز، منتصف الموسم الماضي .

وأكدت صحيفة "تايمز" الأمريكية أن هناك عددا من اللاعبين خسر جزء كبيرا من الأرباح بسبب الضرائب وكان الثلاثي الأعلى هم فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، نجم الريدز

وأكدت الصحيفة أن فان دايك دفع 9.7 مليون جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار أمريكي) كضرائب خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية

ودفع هالاند، مهاجم مانشستر سيتي مبلغاً قدره 17 مليون جنيه إسترليني (23.2 مليون دولار أمريكي) كضرائب خلال العام الماضي.

وخصم من محمد صلاح مبلغ 14.5 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار).