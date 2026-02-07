ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يواصل المواطنون البحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر في ظل الاهتمام المتزايد بحركة المعدن النفيس، لشراء المشغولات الذهبية او الادخار، مع استمرار اعتبار الذهب احد اهم اوعية الاستثمار الامن في فترات التقلبات الاقتصادية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الاونصة بالدولار، حيث سجلت متوسطات الاسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسود بين التجار والمستهلكين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل سعر البيع 7640 جنيها وسعر الشراء 7570 جنيها.

عيار 22 سجل سعر البيع 7005 جنيهات وسعر الشراء 6940 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 6685 جنيها وسعر الشراء 6625 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 5730 جنيها وسعر الشراء 5680 جنيها.

عيار 14 سجل سعر البيع 4455 جنيها وسعر الشراء 4415 جنيها.

عيار 12 سجل سعر البيع 3820 جنيها وسعر الشراء 3785 جنيها.

الاونصة سجلت سعر بيع 237630 جنيها وسعر شراء 235500 جنيه.

الجنيه الذهب سجل سعر بيع 53480 جنيها وسعر شراء 53000 جنيه.

سعر الاونصة عالميا بلغ 4959.09 دولار.

اسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب أمس الجمعة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سعر البيع 7415 جنيها, سعر الشراء 7335 جنيها.

عيار 22 سعر البيع 6800 جنيه, سعر الشراء 6725 جنيها.

عيار 21 سعر البيع 6490 جنيها, سعر الشراء 6420 جنيها.

عيار 18 سعر البيع 5565 جنيها, سعر الشراء 5505 جنيها.

عيار 14 سعر البيع 4325 جنيها, سعر الشراء 4280 جنيها.

عيار 12 سعر البيع 3710 جنيهات, سعر الشراء 3670 جنيها.

الاونصة سعر البيع 230700 جنيه, سعر الشراء 228210 جنيهات.

الجنيه الذهب سعر البيع 51920 جنيها, سعر الشراء 51360 جنيها.

سعر الاونصة بالدولار 4836.53 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل سريع على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات باحتمالية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب اليوم

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

ورغم حالة الاستقرار النسبي الحالية، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.