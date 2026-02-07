قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد غالي

يواصل المواطنون البحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر في ظل الاهتمام المتزايد بحركة المعدن النفيس، لشراء المشغولات الذهبية او الادخار، مع استمرار اعتبار الذهب احد اهم اوعية الاستثمار الامن في فترات التقلبات الاقتصادية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الاونصة بالدولار، حيث سجلت متوسطات الاسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسود بين التجار والمستهلكين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل سعر البيع 7640 جنيها وسعر الشراء 7570 جنيها.
عيار 22 سجل سعر البيع 7005 جنيهات وسعر الشراء 6940 جنيها.
عيار 21 سجل سعر البيع 6685 جنيها وسعر الشراء 6625 جنيها.
عيار 18 سجل سعر البيع 5730 جنيها وسعر الشراء 5680 جنيها.
عيار 14 سجل سعر البيع 4455 جنيها وسعر الشراء 4415 جنيها.
عيار 12 سجل سعر البيع 3820 جنيها وسعر الشراء 3785 جنيها.
الاونصة سجلت سعر بيع 237630 جنيها وسعر شراء 235500 جنيه.
الجنيه الذهب سجل سعر بيع 53480 جنيها وسعر شراء 53000 جنيه.
سعر الاونصة عالميا بلغ 4959.09 دولار.

اسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب أمس الجمعة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سعر البيع 7415 جنيها, سعر الشراء 7335 جنيها.
عيار 22 سعر البيع 6800 جنيه, سعر الشراء 6725 جنيها.
عيار 21 سعر البيع 6490 جنيها, سعر الشراء 6420 جنيها.
عيار 18 سعر البيع 5565 جنيها, سعر الشراء 5505 جنيها.
عيار 14 سعر البيع 4325 جنيها, سعر الشراء 4280 جنيها.
عيار 12 سعر البيع 3710 جنيهات, سعر الشراء 3670 جنيها.
الاونصة سعر البيع 230700 جنيه, سعر الشراء 228210 جنيهات.
الجنيه الذهب سعر البيع 51920 جنيها, سعر الشراء 51360 جنيها.
سعر الاونصة بالدولار 4836.53 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل سريع على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات باحتمالية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب اليوم

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

ورغم حالة الاستقرار النسبي الحالية، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

الذهب اسعار الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

إستخراج رخصة قيادة السيارة

في دقائق.. طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة من مول مصر

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

