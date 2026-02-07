آي صاغة: رقمنة سوق الذهب وإعادة تعريف البيع الإلكتروني للمعادن النفيسة

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب عالميًا جعلت الرقمنة ضرورة حتمية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن المنصة نجحت في تحويل السوق المصري من مجرد متابعة للأسعار إلى تجربة رقمية متكاملة للشراء والتسليم الفعلي للذهب والفضة.

وأوضح إمبابي أن «آي صاغة» لم تعد منصة لعرض أسعار الذهب فقط، بل أصبحت منظومة رقمية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتجارة الفعلية، وتربط المستخدم مباشرة بسوق الذهب الحقيقي في إطار منضبط وآمن.

أرقام تعكس ثقة المستخدمين وانتشار المنصة

وأشار المدير التنفيذي لـ«آي صاغة» إلى أن بيانات Google Search Console أظهرت نموًا لافتًا في أداء موقع market.isagha.com خلال شهر يناير، حيث سجل، نحو 54.5 مليون ظهور في نتائج البحث على Google، وأكثر من 9.51 مليون نقرة مباشرة من محرك البحث، وظهور ما يزيد على 1000 صفحة جديدة لأول مرة ضمن نتائج البحث

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس حجم الاعتماد المتزايد من جانب المستخدمين على «آي صاغة» كمصدر رئيسي لمعرفة أسعار الذهب في مصر، ومتابعة حركة السوق لحظة بلحظة.

من عرض الأسعار إلى التنفيذ الفعلي للشراء

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026

وأكد إمبابي أن التحول الجوهري في نموذج عمل «آي صاغة» تمثل في الانتقال من عرض البيانات إلى تنفيذ عمليات شراء فعلية أونلاين، موضحًا أن المنصة تتيح للمستخدمين، متابعة أسعار الذهب والفضة بشكل لحظي، والشراء الإلكتروني بأسعار واضحة وشفافة، والاستلام الفعلي الآمن من خلال منظومة منظمة ومحكومة.

وشدد على أن هذا النموذج جعل «آي صاغة» من أوائل المنصات في مصر التي نجحت في الدمج بين الحلول التكنولوجية والتجارة الواقعية للذهب.

رؤية لإعادة بناء سوق الذهب رقميًا

وأوضح المدير التنفيذي أن «آي صاغة» تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الذهب المصري على أسس رقمية حديثة، تقوم على، الشفافية الكاملة في التسعير، وإتاحة البيانات للجميع في الوقت الحقيقي، وتقليص الفجوة بين التاجر والمستهلك، وحماية قرارات الشراء من العشوائية والمضاربات غير المنضبطة.

وأكد أن هذه الرؤية ساهمت في قيادة عملية رقمنة سوق الذهب في مصر، ووضعت نموذجًا قابلًا للتوسع في أسواق المنطقة.

سوق تقليدي بعقلية تكنولوجية

وقال إمبابي إن قطاع الذهب يُعد من أكثر القطاعات استقرارًا وجذبًا للاستثمار، إلا أن تطويره رقميًا يتطلب بنية تقنية قوية، وقاعدة مستخدمين واسعة، ونموذج أعمال قابل للنمو، وهي عناصر نجحت «آي صاغة» في بنائها خلال فترة زمنية قصيرة.

«آي صاغة» لاعب رئيسي في مستقبل سوق الذهب

واختتم سعيد إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن «آي صاغة» تفرض نفسها اليوم كلاعب رئيسي في مستقبل سوق الذهب، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنصة تحولت من موقع إلكتروني إلى بنية تحتية رقمية لسوق الذهب تجمع بين البيانات والتجارة والأمان، وتواكب تطورات الأسواق العالمية.