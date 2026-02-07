قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه
الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آي صاغة: رقمنة سوق الذهب وإعادة تعريف البيع الإلكتروني للمعادن النفيسة

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر  الإنترنت، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب عالميًا جعلت الرقمنة ضرورة حتمية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن المنصة نجحت في تحويل السوق المصري من مجرد متابعة للأسعار إلى تجربة رقمية متكاملة للشراء والتسليم الفعلي للذهب والفضة.

وأوضح إمبابي أن «آي صاغة» لم تعد منصة لعرض أسعار الذهب فقط، بل أصبحت منظومة رقمية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتجارة الفعلية، وتربط المستخدم مباشرة بسوق الذهب الحقيقي في إطار منضبط وآمن.

أرقام تعكس ثقة المستخدمين وانتشار المنصة

وأشار المدير التنفيذي لـ«آي صاغة» إلى أن بيانات Google Search Console أظهرت نموًا لافتًا في أداء موقع market.isagha.com خلال شهر يناير، حيث سجل، نحو 54.5 مليون ظهور في نتائج البحث على Google، وأكثر من 9.51 مليون نقرة مباشرة من محرك البحث، وظهور ما يزيد على 1000 صفحة جديدة لأول مرة ضمن نتائج البحث

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس حجم الاعتماد المتزايد من جانب المستخدمين على «آي صاغة» كمصدر رئيسي لمعرفة أسعار الذهب في مصر، ومتابعة حركة السوق لحظة بلحظة.
من عرض الأسعار إلى التنفيذ الفعلي للشراء

وأكد إمبابي أن التحول الجوهري في نموذج عمل «آي صاغة» تمثل في الانتقال من عرض البيانات إلى تنفيذ عمليات شراء فعلية أونلاين، موضحًا أن المنصة تتيح للمستخدمين، متابعة أسعار الذهب والفضة بشكل لحظي، والشراء الإلكتروني بأسعار واضحة وشفافة، والاستلام الفعلي الآمن من خلال منظومة منظمة ومحكومة.
وشدد على أن هذا النموذج جعل «آي صاغة» من أوائل المنصات في مصر التي نجحت في الدمج بين الحلول التكنولوجية والتجارة الواقعية للذهب.

رؤية لإعادة بناء سوق الذهب رقميًا

وأوضح المدير التنفيذي أن «آي صاغة» تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الذهب المصري على أسس رقمية حديثة، تقوم على، الشفافية الكاملة في التسعير، وإتاحة البيانات للجميع في الوقت الحقيقي، وتقليص الفجوة بين التاجر والمستهلك، وحماية قرارات الشراء من العشوائية والمضاربات غير المنضبطة.

وأكد أن هذه الرؤية ساهمت في قيادة عملية رقمنة سوق الذهب في مصر، ووضعت نموذجًا قابلًا للتوسع في أسواق المنطقة.
سوق تقليدي بعقلية تكنولوجية

وقال إمبابي إن قطاع الذهب يُعد من أكثر القطاعات استقرارًا وجذبًا للاستثمار، إلا أن تطويره رقميًا يتطلب بنية تقنية قوية، وقاعدة مستخدمين واسعة، ونموذج أعمال قابل للنمو، وهي عناصر نجحت «آي صاغة» في بنائها خلال فترة زمنية قصيرة.

«آي صاغة» لاعب رئيسي في مستقبل سوق الذهب

واختتم سعيد إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن «آي صاغة» تفرض نفسها اليوم كلاعب رئيسي في مستقبل سوق الذهب، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنصة تحولت من موقع إلكتروني إلى بنية تحتية رقمية لسوق الذهب تجمع بين البيانات والتجارة والأمان، وتواكب تطورات الأسواق العالمية.

سوق الذهب الذهب تعريف البيع الإلكتروني المجوهرات للذهب والفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء

استثمار: دراسكيم تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم بالشرق الأوسط

جانب من المعرض

%25.7 زيادة في صادرات مصر من الخضروات والفاكهة إلى السوق الألماني

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد الشاليهات والفيلات والعمارات بكومباند "مزارين" بالعلمين الجديدة

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد